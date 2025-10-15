Tahiti Infos

Appel à témoins après un délit de fuite


Tahiti, le 6 novembre 2025 – La gendarmerie lance un appel à témoins après un accident qui s'est déroulé mercredi vers 18h45 au PK 36 de Papara entre un scooter et un cycliste. L'homme à vélo, âge de 53 ans a été gravement blessé et le conducteur du deux roues a pris la fuite.
 
Les circonstances de cet accident "restent à déterminer", explique la gendarmerie qui a donc lancé un appel à témoins, priant toute personne ayant des informations à contacter la brigade de Papara au 40 54 80 05 ou à composer le 17.

Rédigé par La rédaction le Jeudi 6 Novembre 2025 à 13:42
           


