Appel à témoins après le cambriolage du domicile de Rony Tumahai

PAPEETE, le 28 août 2018 - Avec l'accord du magistrat du Parquet de Papeete et de la famille Tumahai, la gendarmerie nationale sollicite votre concours pour la diffusion d'un appel à témoins suite au cambriolage particulièrement choquant perpétré dans la maison familiale de Tavana Tumahai, le lundi 27 août 2018 entre 16 et 23 heures. La famille était absente pour assurer la veillée mortuaire du défunt.



Le ou les voleurs ont dérobé des bijoux, principalement des colliers de perles, un bracelet en or ainsi que trois bagues de valeur.

Toute personne ayant des informations quant à ce cambriolage, ainsi que toute personne se voyant proposer l'achat de bijoux dans la rue, est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Punaauia au 40 50 76 05 ou le centre opérationnel de gendarmerie en composant le 17 (ou le 40 50 72 09 si vous téléphonez depuis Papeete ou Pirae).



Le maire de la commune de Punaauia est décédé dimanche soir à 69 ans. Dans le cadre de ses obsèques, une veillée mortuaire était organisée ce lundi à partir de 19 heures, à l’attention des proches et de la famille de feu le tāvana, au Fare amuira’a Taniera de Matatia. C'est durant cette cérémonie qu'aurait été cambriolé son domicile familial.



Toujours dans le cadre des obsèques de Rony Tumahai, une veillée publique est programmée mardi à partir de 19 heures à la mairie de Punaauia. La cérémonie pour l'enterrement de l'ancien tāvana aura lieu mercredi matin. La levée du corps est prévue à 9 h 30 à la mairie de Punaauia. Une cérémonie religieuse suivra, au temple de la commune à 10 heures. L’inhumation se fera à 11 heures au cimetière municipal de Vaitavere, sur les hauteurs de la commune.