Appel à la vigilance en raison des fortes pluies

PAPEETE, le 9 février 2018. En raison des fortes pluies, le haut-commissaire appelle à la vigilance.



Météo France prévoit de fortes pluies sur une grande partie de la Polynésie française et particulièrement sur les archipels de la Société (îles-du-vent et îles Sous-le-vent) et des Australes (centre et ouest), placé en vigilance jaune.



"Cette nouvelle vigilance météorologique me conduit à alerter les maires concernés et à appeler à nouveau la population à respecter strictement les consignes de sécurité diffusées par Météo France et notamment les recommandations suivante" , rappelle le haut-commissaire qui rappelle de :

- "ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l'attention des enfants sur ce danger ;

- veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

- limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d'eau sur la chaussée ;

- réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;

- limiter les sorties en mer en raison du vent et de la houle ;

- suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France."