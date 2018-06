Appel à contribution repoussé pour la conférence du réseau de recherche des universités du Pacifique insulaire

L’UPF organise la 3e conférence du Réseau de Recherche des Universités du Pacifique Insulaire (Pacific Islands Universities Research Network - PIURN) qui se tiendra du 8 au 10 octobre 2018 sur le campus universitaire. Cette édition portera sur la thématique suivante : « Savoirs traditionnels, savoirs académiques et orientations de la recherche universitaire au sein de la région Pacifique ».Ce rendez-vous se découpera en en séances plénières et ateliers, articulés autour de problématiques communes aux territoires insulaires de la région Pacifique.Si vous souhaitez y participer, le résumé de votre contribution ne doit pas dépasser 800 caractères (espaces inclus). Il peut être soumis en français ou en anglais. En plus, il est impératif de s'inscrire à la conférence car le dépôt d'une contribution ne fait pas office d'inscription.Les résumés sont à déposer avant le mardi 5 juillet 2018 sur https://piurn2018.sciencesconf.org/user/submit. La date limite ayant été repoussée.Pour en savoir plus https://piurn2018.sciencesconf.org Vous pouvez adresser vos questions ou remarques à piurn2018@upf.pf.