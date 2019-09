Apnée: le Français Bourc'his champion du monde avec une descente à 91 m sans palme

Paris, France | AFP | lundi 09/09/2019 - Le Français Morgan Bourc'his s'est propulsé à 91 mètres de profondeur pour enlever le titre de champion du monde en poids constant sans palme, le troisième sacre de sa carrière, lundi dans la rade de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), loin devant son compatriote Abdelatif Alouach (83 m).





Bourc'his, âgé de 41 ans, a coiffé la couronne mondiale après avoir battu son record personnel, soit 90 m en 2015. Champion du monde individuel en 2013 et par équipes en 2008, il a de nouveau excellé lundi lors des Mondiaux-2019 AIDA (Association internationale pour le développement de l’apnée).

"A 41 ans, je suis encore capable de battre mes performances. C'est plaisant d'avoir cette capacité de maîtrise. C'est une très belle récompense. Ca me permet de dire que je fais des choses pas trop mal !", s'est réjouit auprès de l'AFP le plongeur, engagé sur ses 13es et derniers championnats du monde.

Bourc'his, qui avait fait la plus grosse annonce de descente à égalité avec le Russe Alexey Molchanov (91 m), a été le premier des concurrents à plonger dans des conditions particulièrement remuantes en raison de la houle. Plusieurs athlètes ont fait des syncopes, comme Molchanov, détenteur du record du monde avec palmes (130 m), et qui a été de fait, disqualifié (carton rouge).

"Ca reste très impressionnant, la plate-forme est gigantesque, ça bouge, ça grince. Je n'avais jamais eu à passer le premier et avec le recul, je suis très content parce qu'après moi, il y a eu 4 ou 5 cartons rouges", a raconté le Marseillais d'adoption, qui, "marqué par l'effort", ne se souvient pas de "tout ce qu'il s'est passé à la sortie" de l'eau.

"J'ai mis un peu de temps à réaliser, ca reste des plongées engagées. Je reviens à moi, tout le monde m'applaudit. Je sais que j'ai frappé un grand coup", s'est-il remémoré.

Bourc'his, qui a passé une "nuit exécrable" en raison du stress dû à l'enjeu, s'est offert sa 8e médaille mondiale.

Il tire un trait sur les Mondiaux, mais devrait continuer à s'aligner sur des compétitions internationales comme le Vertical Blue aux Bahamas, très prisé des meilleurs apnéistes.

Instructeur, organisateur de stages mais aussi conférencier en entreprise, il s'ouvre une nouvelle porte avec un documentaire sur les grands cétacés avec qui il ira nager début novembre en Norvège.