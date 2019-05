‘Api Tahiti lance sa collection de polars avec "Femmes écorchées"

Il y a la fille de Dina, la cousine de sa fille, la femme de son ex conjoint…

PAPEETE, le 14 mai 2019 -La victime est une certaine Dina Faure dont la vie est présentée au lecteur tout au long du polar intitulé "Femmes écorchées". Pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de Dina Faure deux inspecteurs se retrouvent : Luc Sauvage et Charlène Siu.Luc Sauvage est un inspecteur qui répond aux codes du polar et des enquêtes criminelles en tout genre. Charlène Siu, elle, est très atypique. Les deux ont vécu une histoire ensemble plusieurs années avant le crime qui les réunit.Autour de Dina, Luc et Charlène, des femmes évoluent dans l’espace et dans le temps. "", liste Hong-My Phong, l’auteure.Ce sont en fait ces personnages avec qui tout a commencé. Ce sont eux, ou plutôt elles qui ont, il y a maintenant cinq ans, déclenché le processus d’écriture.Hong-My Phong gère un institut de beauté. "", affirme-t-elle. "."Pourquoi avoir choisir le genre "polar" ? "", répond celle qui dit s’intéresser surtout aux défauts des gens, à leurs faiblesses et leur noirceur. Elle lit Elizabeth George, James Ellroy, James Patterson, Jean-Christophe Grangé…À partir de son stock de témoignages, elle a composé des sortes de scènes qu’elle a ensuite reliées les unes aux autres. Elle a aussi pris le temps de questionner des professionnels du milieu comme la Direction de la sécurité publique (DSP), des enquêteurs, l’identité judiciaire, un médecin légiste pour permettre une cohérence des propos et de la trame.Finalement, Femmes écorchées, porté par l'association Tāparau , est parue chez ‘Api Tahiti dans une toute nouvelle collection dite "’Api polar. D’autres livres du genre sont attendus. Hong-My Phong elle-même annonce avoir commencé l’écriture d’un 2e tome. "