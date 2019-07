'Aparima 'āmui, 'ōte'a 'āmui, pā'ō'ā et hivināu, les danses obligatoires

"Cette année, ils sont moins nombreux, mais je suis toujours émerveillé par la qualité de travail des artistes. J'ai vu deux ou trois thèmes historiques, qui parlent de l'histoire du pays de manière très claire. Il y a des thèmes aussi qui mettent plus en avant la culture que l'histoire, avec des symboles… Je suis amoureux de Tahiti, parce que je suis témoin de tant de courage et d'humilité."

"La plupart des groupes amènent des thèmes abstraits, on perd un peu les légendes, les histoires… Les thèmes abstraits sont plus faciles à traiter pour les groupes, mais il faut que les groupes amènent leur histoire. Après, le problème avec les faits historiques, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas content, soit disant, ce n'était pas écrit comme cela… C'est dommage quand même. Pour moi, il faudrait que l'on mette plus en valeur des thèmes historiques afin de les transmettre à notre jeunesse.

Aujourd'hui, je suis membre du jury, c'est bien, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Quand tu es danseur, tu ne vois pas ce qu'il se passe de l'autre côté. Quand tu es danseur, tu te donnes à fond et des fois tu es déçu par la décision du jury, parce qu'on a beaucoup travaillé par rapport au thème. Donc, tu ne comprends pas forcément. Et le jour, où tu fais partie du jury, ce n'est pas pareil. Il y a des notes et tu vois autrement le spectacle. Aujourd'hui, j'attends que les groupes se donnent à fond et ne perdent pas de temps. Il faut que les danseurs se disent que le chef de groupe et le chorégraphe ont bossé dur, donc, leur travail doit être respecté. On n'est pas là juste pour s'amuser. Le heiva, certes, c'est une fête, mais c'est une compétition aussi."

"Je suis dans le jury et je remercie les groupes pour leur confiance. Je suis heureux et cette position pourra m'apporter une autre vision. Je vais me familiariser avec le règlement, les notes à attribuer…

Durant nos tournées, j'ai vu le travail de tous les groupes. C'est un beau heiva. J'attends que les groupes mettent en avant nos gestes ancestraux, nos pas, nos musiques, afin que cela serve à notre jeunesse et profite à notre culture."

"Les tournées des membres du jury dans les groupes, sont des moments spéciaux où on rencontre les chefs de groupe, les danseurs et les chanteurs. On voit que le jury n'est pas forcément dans sa sphère éloignée de l'humanité. Le jury est humain et il est à l'écoute de tous les artistes qui se présentent. Je retiens vraiment ce dialogue, cet échange humain, culturel que l'on peut avoir pendant ces tournées. Ce sont des moments merveilleux. Je suis toujours réceptive à ce que les groupes vont offrir, c'est un véritable don de leur patrimoine qu'ils nous font. Ils sont libres d'ailleurs de nous accueillir ou pas. Mais, nous sommes là pour leur apporter un éclairage sur le règlement, ça peut être bénéfique pour eux avant de se produire à la répétition générale. Pour cette nouvelle édition, j'attends qu'ils puissent remplir les exigences du jury. Toute l'expression artistique, l'aspect technique, l'accompagnement musical font un tout qui doit nous toucher artistiquement. On est sensible au professionnalisme, à la maitrise qu'auront les groupes dans leur art, mais aussi à leur façon de nous faire passer un message et de nous toucher le cœur, parce qu'on aime notre culture."