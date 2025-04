Aorai tini hau célèbre le handicap

Tahiti, le 22 avril 2025 - Cette semaine, du 22 au 25 avril, la fédération Te niu o te huma et la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport organisent la 8e édition des Journées polynésiennes du handicap. Événement phare dédié à la valorisation, à l'inclusion et à la sensibilisation d'un public encore trop peu considéré en Polynésie, celui-ci compte, avec le temps, “changer le regard sur le handicap”.



Le handicap est un combat de tous les jours, mais cette semaine, du 22 au 25 avril, l'heure est à la fête. Organisées par la fédération Te niu o te huma et la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport, les Journées polynésiennes du handicap réunissent chaque année associations, institutions, professionnels et grand public dans une ambiance chaleureuse, festive et éducative. Et pour cette 8e édition, pas question de changer de recette ! Au programme durant ces quatre jours au parc Aorai tini hau : des stands d'information des associations, des activités sportives avec la participation d'athlètes en situation de handicap, des activités nautiques, culturelles, des concours créatifs, ainsi que des expositions et ventes artisanales.



Des activités et animations qui ont d'ores et déjà rencontré un grand succès à l'occasion de cette première journée, ce mardi : “On a dansé et pas qu'un peu”, s'est félicité un malade, victime de trisomie 21, qui aurait bien voulu que le show ne s'arrête jamais. “Moi, j'aime bien danser. J'aime la musique. J'adore être ici”, a-t-il souligné. Du côté de la plage, le tir à la corde a réveillé l'esprit de compétition de certains : “On a été les plus forts”, ont affirmé les jeunes de Moorea. “C'était la première fois, mais c'est comme si on en avait toujours fait !” Une estime de soi retrouvée chez les enfants et une 8e édition des Journées du handicap qui semble déjà être une réussite.



L'insertion professionnelle au cœur du combat



En marge des festivités, les associations et professionnels du secteur en profitent pour sensibiliser le public au grand défi du handicap : l'insertion professionnelle. “Au sein de l'APRP, nous œuvrons pour la réinsertion en milieu ordinaire”, explique Hereata Toti. “Avec nous, les personnes en situation de handicap apprennent à revenir dans le monde du travail. En ce sens, ces dernières années, nous avons quand même constaté des améliorations. Il y a de plus en plus de rencontres entre la fédération Te niu o te huma et les différents partenaires institutionnels. Les derniers gouvernements ont semblé vouloir miser et mettre en valeur les personnes qui sont touchées par le handicap, c'est une bonne chose. (...) Aujourd'hui encore, lorsque l'on entend le mot “handicap”, il y a un petit frein en ce qui concerne l'emploi. Ces Journées polynésiennes sont aussi là pour rappeler que ces personnes en situation de handicap sont compétentes et que, au final, nous pouvons vivre et travailler tous ensemble.”



Et en parallèle de ces animations au parc Aorai tini hau, des ateliers “simulations d'entretien d'embauche” et “rédaction de CV” se tiendront du 23 au 25 avril, dans l'enceinte de l'assemblée de la Polynésie française. Un job dating aura également lieu le 6 mai prochain, suivi d'un colloque, le 7 mai, portant sur les thèmes de l'éducation, l'emploi et la formation dans le milieu du handicap, toujours dans les locaux de l'assemblée.