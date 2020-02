Aorai s'adjuge la Coupe de Tahiti

Après la pause les protégés de Teva Rauzy et ceux de Larry Teriitemataua vont continuer leur à mano à mano. Mais cette fois-ci les attaquants prennent le meilleur sur les défenseurs. Et à ce petit-jeu Aorai se montre plus efficace, et réussit à conserver un petit point d'avance au tableau d'affichage à la fin du troisième quarts-temps (55-54).



Au début de la dernière période, les Rouge d'Excelsior vont réussir à repasser devant leurs adversaires au score, grâce notamment à l'agressivité de Landry Li et de Maui Garbutt dans la raquette. Au moment d'aborder les deux dernières minutes du match, le club de La Mission mène 62-61. Et puis Heimoana Teamotuaitau sort de sa boite. Ce dernier parfaitement servi par ses coéquipiers, va planter deux trois points décisifs pour permettre à Aorai de reprendre l'avantage au score (67-62). Maui Garbutt réussit à garder Excelsior dans le match, mais des oublis en défense vont définitivement faire basculer la rencontre en faveur de Aorai qui l'emporte donc.



"En défense les gars se sont serrés les coudes, c'est ce qui a fait la différence je crois. Et en attaque on a pu trouver des shoots ouverts sur les dernières possessions, et on les a mis", a indiqué Larry Teriitemataua à l'issue du match.



Un succès en Coupe qui va forcément galvaniser les troupes de Aorai pour la fin de saison.