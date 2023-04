Aorai et Excelsior prennent une option sur la finale des playoffs

Tahiti, le 20 avril 2023 - Les playoffs du championnat "Elite" de basket-ball ont débuté mardi et mercredi. Dans la première demi-finale, le champion en titre, Excelsior, a dominé dans sa salle JT sur le score de 81-66. Dans l'autre demi, Aorai a pris le meilleur, mardi, sur Taravao (84-80). La formation de Taunoa et de la Presqu'île joueront leur match 2 ce jeudi soir.



Le championnat "Elite" de basket-ball est rentré dans le vif du sujet cette semaine avec le début des playoffs. Dans le dernier carré, on retrouvait des habitués. Comme le champion en titre, Excelsior, et son rival de Taunoa, Aorai. Les deux équipes se sont partagées une grande partie des sacres au cours des vingt dernières années. Face aux géants du basket tahitien, JT, finaliste des playoffs en 2020, et Taravao, une formation qui monte en force depuis deux saisons.





Mardi, Aorai et Taravao ont ouvert le bal des phases finales à Taunoa. À l'issue d'une partie très disputée, les joueurs de la capitale ont réussi à prendre le meilleur sur leurs rivaux de la Presqu'île en s'imposant 84-80 dans ce match 1. Au cours de la rencontre aucune des deux équipes n'est parvenue à creuser un véritable écart au score. Les “Toros” de Taravao ont compté jusqu'à cinq points d'avance en tout début de match (10-5) avant que Aorai ne recolle, grâce notamment à une bonne adresse au shoot, et prenne les commandes mais sans vraiment se détacher. À la mi-temps les joueurs de Taunoa menaient 46-41.



Aorai dans la douleur....



Après la pause le mano a mano s'est poursuivi. Dans leur salle, les basketteurs de Aorai pouvaient toujours compter sur leur adresse pour continuer à faire la course en tête. Taravao de son côté s'est accroché grâce à une grosse défense et à des paniers marqués en contre-attaque par l'intermédiaire notamment d'Eddy Commings. À l'issue du troisième quart-temps, Aorai avait toujours l'avantage au score (62-57).



Le dernier quart a été bouillant. Maui Garbutt a permis d'abord à Taravao de repasser en tête après deux lancers-francs (63-62). Les deux équipes se sont ensuite échangés le lead, mais dans les dernières minutes Larry Teriitemataua et Heimoana Teamotuaitau allaient faire la différence pour Aorai qui s'imposait donc 84-80. Le match 2 doit se jouer ce jeudi soir à Taravao.



....Excelsior en contrôle



Mercredi c'était au tour du champion en titre, Excelsior, de faire son entrée dans ces playoffs face à JT. Jamais vraiment inquiétés au cours de la partie, les joueurs de la Mission ont maitrisé leur sujet malgré des petits passages à vides, comme au début de match lorsque JT menait de cinq points (10-5). Puis Raimoana Liu et ses partenaires se sont mis en route et à la mi-temps ces derniers avaient repris le contrôle des opérations en menant 43-35.



Le début du troisième quart-temps a été marqué par de nombreuses fautes des deux côtés. La partie était plus hachée mais les champions en titre, plus efficaces dans la raquette, maintenaient leurs rivaux de Pirae à plus de dix points (51-37). Puis nouveau passage à vide pour Excelsior en fin de troisième quart-temps et JT allait en profiter pour recoller à quatre points avant les dix dernières minutes (58-54). Mais dans le dernier quart-temps, les joueurs de la Mission allaient de nouveau appuyer sur l'accélérateur. D'abord en provoquant des fautes et en alignant les lancers-francs, puis Ariihau Meuel et Reihiti Sommers, sur deux tirs à trois points consécutifs, redonnaient un matelas très confortable à leur équipe en fin de match (74-60). JT ne recollera pas cette fois-ci et donnant à Excelsior l’opportunité de s'offrir ce match 1 sur le score de 81-66. Le match 2 retour est programmé ce vendredi à JT.



À noter par ailleurs que le match 1 de la “Challenger femmes”, opposant Excelsior à Central, s'est également joué mercredi soir. Les joueuses de la Mission se sont imposées 61-53 face à la formation de Tipaerui.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 20 Avril 2023 à 16:12 | Lu 100 fois