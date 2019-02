Antonio Perez : "Natitua est un formidable levier de création d'activités"

Papeete, le 4 février 2019 - Le forum de la micro entreprise : " Mon Patron, c’est moi ! " aura lieu les 12 et 13 février prochains à l’Assemblée de la Polynésie. Le représentant Antonio Perez, qui mène cette initiative pour l'édition 2019, mise sur le développement de la micro entreprise, notamment dans les archipels.





Pourquoi avez-vous décidé d'organiser une nouvelle édition du forum de la micro entreprise ?

Antonio Perez : "L'entreprenariat peut aider les gens à sortir de situations difficiles comme le chômage, la précarité. L'objectif phare de ce forum est de dire aux personnes que rien n'est perdu, qu'il est possible de se lancer, de créer sa propre entreprise, de subvenir aux besoins de sa famille".



Pourquoi avoir axé le forum sur la création de la micro entreprise, notamment dans les archipels ?

"J'ai la conviction intime qu'il est essentiel de mettre en place une politique de stabilisation, puis d'inversion des flux de la population. 75% de la population de la Polynésie est basée à Tahiti et 50% est concentrée sur la zone s'étendant de Punaauia à Mahina. Si on ne met pas en place une politique d'inversion des flux, imaginez les problèmes notamment routiers, de logements, etc. d'ici 10, 20 ou 30 ans. Il est donc impératif de développer des pôles d'activités dans les archipels, car sans travail, les populations partent. En tant que représentant, j'ai les moyens d'agir à mon humble niveau, j'essaye d'apporter une petite contribution à cette problématique".



Dans quels domaines ces activités peuvent-elles se développer ?

"Tous les domaines peuvent être concernés, cela peut être l'agriculture, le tourisme, la pêche, l'aquaculture et même des plateformes digitales... Il faut surfer sur la connectivité dans les archipels rendue possible avec l'arrivée récente du câble Natitua. Cette connectivité va favoriser la création d'entreprises. La marge de progression est exponentielle. On souhaite vraiment donner une impulsion supplémentaire avec Natitua".



Concrètement, comment allez-vous soutenir les participants au forum ?

"A l'issue du forum, on va remettre à tous les participants une fiche de suivi pour rester en contact avec eux. Chaque mois, on prendra de leurs nouvelles, on leur demandera où ils en sont, on les conseillera s'ils se trouvent face à des difficultés, des faiblesses, on les encouragera également… Notre objectif commun avec tous nos partenaires est vraiment d'agir concrètement et d'être efficaces pour la population !".