Antisémitisme : une enquête ouverte pour "apologie de crime contre l'humanité"

Tahiti le 05 août 2022 – Après l'émoi, national et local, suscité par la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux ce week-end dans laquelle l'avocat de Papeete, Me Marc Outin, se laisse aller à un dérapage antisémite, le procureur de la République a annoncé lundi qu’une enquête préliminaire pour “apologie publique de crimes contre l’humanité” a été ouverte dès dimanche.



Après les propos antisémites, tenus ce week-end par l'avocat de Papeete, Me Marc Outin, qui a fait le lien dans une vidéo sur les réseaux sociaux entre les performances des fours vendus dans une enseigne de la place et les méthodes des plus atroces utilisées par les nazis dans les camps de concentration, le procureur de la République, Hervé Leroy, a organisé lundi un point presse pour répondre aux sollicitations des médias sur les suites pénales à donner à cette affaire. Destinataire de cette vidéo dès ce week-end, le procureur a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire dès dimanche “sur des faits d’apologie publique de crimes contre l’humanité (…) jugés comme tels par le tribunal international de Nuremberg”.



Le procureur explique en effet que l’auteur de la vidéo fait “référence explicitement au camp de concentration de Dachau, dans lequel ont été exterminés des personnes de confession juive”. Des faits réprimés par la loi, a rappelé le procureur, pour lesquels la peine maximale encourue est de cinq ans d’emprisonnement et cinq millions de Fcfp d’amende. “S’il y a une déclaration de culpabilité, des sanctions ordinales seront prononcées contre cette personne au regard des propos tenus qui ont fait l’objet d’une diffusion sur Facebook et qui ont légitimement heurtés un nombre impressionnant de personnes”, a indiqué Hervé Leroy. Le procureur a néanmoins tenu à rappeler que l'avocat était “présumé innocent” en attendant la fin de l’enquête qui servira à “cerner un peu les contours de cette affaire”. Il a assuré également que des membres de la communauté juive de Polynésie seront entendus lors de cette enquête préliminaire pour recueillir leur témoignage.



“On ne peut pas cautionner”



Mgr Jean-Pierre Cottanceau, au nom de l'église catholique en Polynésie, a déploré lundi que de tels propos puissent être tenus vis à vis des souffrances du peuple juif. “On ne peut pas cautionner de telles affirmations, par rapport à ce qui s’est passé avec le peuple d’Israël, le peuple juif, pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec le drame qui s’est passé.” L'homme de foi a tenu à alerter sur le fait que “les relents d’antisémitisme ne sont toujours pas très loin et il faut vraiment être vigilant pour ne pas commencer à accepter des petites choses. Après cela grandi et cela devient normal. Or c'est injustifiable pour moi.” Mgr Cottanceau appelle “au respect de la conscience, de la foi, de la religion des personnes”. Il appelle à régir pour que ces affaires “insidieuses” faites de “petites réflexions”, de “façons d’appréhender cette réalité” nous dépassent peu à peu. “C’est comme cela que les choses dégénèrent. Il ne faut pas laisser passer cela”.



La communauté juive “heurtée et touchée”



Interrogé, le responsable de la synagogue de Tahiti, Joseph Abihssira, affirme que la communauté juive de Polynésie et plus largement a été “heurtée et très touchée” par la vidéo diffusée ce week-end sur les réseaux sociaux. “Surtout venant de la part d’un avocat.” Il affirme que cela fait plus de trente ans qu’il est au fenua, mais que c’est la première fois qu’il entend de tels propos. Une plainte a été déposée auprès de la Direction territoriale de la Police nationale. “Nous avons confiance en la justice”, a sobrement conclu Joseph Abihssira.



Enfin, côté barreau de Papeete, le sujet était sur toutes les lèvres des avocats lundi matin au palais de justice de Papeete. Plusieurs avocats reconnaissant avoir été “choqués” qu’un de leurs confrères ait pu tenir un tel discours.



Mgr Cottanceau : "Ne pas accepter des petites choses"





