Antidopage : Shell Va'a montre l'exemple

“La jeunesse nous regarde”



Tous tes rameurs sont contrôlés négatifs avant de partir à la Moloka'i, tu es satisfait ?

“Oui, personnellement ça fait 18 ans que je suis là et j'ai toujours été sain, à chaque course. C'est le message et l'exemple que je veux donner aux gars, et tant qu'ils suivent c'est encore mieux. Aujourd'hui la jeunesse nous regarde, donc on doit être exemplaires.”



Shell est champion du monde, vous avez le titre de la Hawaiki Nui, vous avez gagné douze fois la Moloka'i... Ça montre qu'on peut être le meilleur sans prendre de drogues ou de produits dopants ?

“Voilà, on peut dire ça parce que j’en suis la preuve. Ça fait 18 ans que je suis là, vous pouvez regarder le tableau, ce sont des centaines de courses que j'ai gagnées, et personnellement j'ai gagné sainement. On n’a pas besoin de drogues. Et aujourd'hui après 18 ans de course, je suis encore là. Pour gagner, il ne faut pas prendre de drogue, c'est dans la tête. Il faut vraiment vouloir, il faut avoir le don, il faut s'entraîner. C'est un tout, mais il n'y a pas besoin de produits. Le vrai dopage, c'est la vis comme on dit, c'est dans la tête.”



Ce test est aussi une façon de faire taire les mauvaises langues ?

“Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de doutes sur nous aujourd'hui, parce qu'on est quand même forts, on est devant. Mais là, ça va fermer tous les doutes. Et on le dit aussi aux Américains, on a toujours été propre et on a toujours été loin devant !”