Anoanotupu, la cohabitation des cultures à la galerie Winkler

PAPEETE, le 17 juillet 2018 - Une nouvelle exposition vient d’être inaugurée à la galerie Winkler. Elle donne à voir les œuvres hors du commun de huit artistes dont une robe d’Orama Nigou réalisée à partir de cheveux humains.



Différents artistes présentent différentes œuvres réalisées à partir de différents matériaux à la galerie Winkler. Ils ont été invités par Vaiana Drollet à présenter leur univers singulier et décalé. Par exemple, Tokai Devatine signe une sculpture, Viri Taimana, une peinture, Hirirau Vaitoare du bois gravé, Flora Devatine joue avec des résidus de mots, des fragments de pensées…



Heiata Aka interroge à travers ses œuvres ce qu’elle définit comme des phrases à insertion picturale : " L’origine d’un mouvement de masse. Tendrait-elle à disparaître ? Ou apparaît-elle comme l’évidente singularité d’une culture qui perdure à l’infini ? ". En rouge et noir, je redéfinis mon monde !



Ahurai Iputoa revisite les objets du patrimoine polynésien en réactualisant les matériaux et méthodes de fabrication. La mémoire collective trouve dans la fibre de verre un nouveau support pour inscrire les formes élégantes, épurées.



Orama Nigou est venue, quant à elle, avec une robe qu’elle a réalisée à partir de cheveux humains. Plus qu’une œuvre c’est une piste de réflexion, pour elle et pour tous ceux qui s’arrêtent sur son travail. " Ce qui m’intéresse c’est d’observer la réaction des gens. Il n’y a pas de demi mesure, soit les gens adorent, soit ils trouvent ça dégoutant. C’est tout à fait étonnant. "



Tout juste diplômée du Centre des métiers d’art, elle a étudié cette partie de l’être humain qui pendant longtemps a été auréolé de mana, possédant un certain pouvoir. " On le retrouvait sur de très nombreux objets. C’est peut-être pour ça, d’ailleurs, qu’aujourd’hui il déclenche toujours de vives réactions ."



Orama Nigou a d’abord utilisé les cheveux (récupérés dans des salons de coiffure du territoire) pour créer des bijoux, puis, petit à petit, elle s’est tournée vers la réalisation de vêtements. Elle a d’ailleurs proposé une collection qui a été présentée lors de la Tahiti Fashion Week.



En août, elle s’envolera pour France où elle va poursuivre ses études. Mais en attendant, comme les autres artistes d’Anoanotupu, elle espère faire réagir les visiteurs. Elle a jusqu’au 24 juillet.