Annick Girardin : "Je viens plusieurs jours pour voir et comprendre"

PAPEETE, le 21 janvier 2018. La ministre des Outre-mer, présente au fenua, jusqu'à vendredi a visité le marché de Papeete. "Je viens plusieurs jours pour voir et comprendre", a mis en avant Annick Girardin. Interview



Quel message souhaitez-vous faire passer aux Polynésiens ?

Je suis très heureuse d'être ici et de découvrir les archipels que je pourrai visiter. Je vais pouvoir écouter les Polynésiens, les élus et le gouvernement.

Il y a plusieurs sujets qui seront évoqués lors de cette visite de cinq jours. Dès ce dimanche après-midi, ce sera la question des violences faites aux femmes, un thème important sur lequel le président de la République s'est énormément impliqué. Il y a aussi la question du désenclavement et de la mobilité. Je suis aussi une îlienne, d'un autre bout du monde. Je connais les difficultés. Effectivement, il y a besoin de trouver un certain nombre de solutions. Il sera question aussi de croissance bleue et des solutions que porte la Polynésie en matière de croissance bleue.

L'image que j'ai de l'outre-mer et qu'il faut montrer c'est l'outre-mer des solutions. Mais pour que l'outre-mer des solutions vive mieux, il faut qu'on puisse mieux l'accompagner. Je suis là pour ça.

Je ferai un point aussi sur les assises car la Polynésie a participé fortement aux assises de l'outre-mer et je l'en remercie.



Lors d'un déplacement précédent outre-mer, vous avez dit que lorsqu'on ne vit pas les choses on ne peut pas les comprendre.

Tout le monde a compris depuis je suis à la tête de ministère des Outre-mer que je suis une femme de terrain. C'est ma marque de fabrique. Je viens plusieurs jours pour voir et comprendre. Vous savez quand on regarde un dossier depuis Paris, même si on est ultramarine, on ne connaît pas obligatoirement tous les territoires. Chacun d'entre eux a ses spécificités et ses difficultés. Les archipels de Polynésie sont étendus. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire pour mieux le comprendre.



Le Comité de projet « institut d’archives et de documentation sur le fait nucléaire en Polynésie française sera installé. Cela répond à une demande de "mémoire" mais un certain nombre d'hommes politiques demandent aussi que l'Etat prenne en charge le coût des maladies liées au nucléaire. Que leur répondez-vous ?

On aura un débat sut l'ensemble de ces sujets. J'aurai l'occasion d'aborder jour après jour chaque sujet en son temps.