Anna gagne par TKO en Thaïlande

Parole à Anna Yon Yue Chong :



Quelques mots après ce combat ?



« Pour ce deuxième combat, j’avais décidé de me lâcher dès le début plutôt que de le faire à la « Thaï style », où les deux premiers rounds ont un rythme plus lent et pèsent moins lourd dans le scoring. Je voulais faire un super beau combat avant de revenir au Fenua, montrer à Team Quest (ndlr là où elle s’entraine) que j’ai le potentiel et les tripes pour aller chercher des ceintures avec eux à l’avenir. C’est chose faite. »



Un deuxième combat en moins d’une semaine ?



« Je voulais me faire plaisir. J’avais avec un tibia et une cuisse en vrac depuis le premier combat de mardi, raison de plus pour aller chercher des combinaisons efficaces qui scorent bien en boxe thaï : coups au corps, coups de coudes et coups de genoux. Elle a fini Tko au second round. »