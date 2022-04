Animal de Cyril Dion projeté au Majestic

TAHITI, le 10 avril2022 - Après le succès du film Demain, Cyril Dion a réalisé Animal qui s’intéresse à la 6e extinction de masse des espèces. Ce film, sorti le 1er décembre, sera projeté à Tahiti. Deux séances sont prévues le 21 avril, l’une en matinée pour les scolaires, l’autre en fin de journée pour le grand public.



Le film de Cyril Dion intitulé Animal raconte l’histoire de Bella et Vipulan, 16 ans, qui sont de cette génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, sixième extinction de masse des espèces… d’ici cinquante ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant.



Engager l'action



Animal sera projeté à Tahiti le 21 avril grâce à Karine Le Flanchec. Les négociations ont duré plusieurs mois. Elles ont fini par aboutir favorablement. “Nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse des espèces et notre planète deviendra invivable d’ici 50 ans si nous n’agissons pas dans les mois et dans les deux à trois années qui viennent. C’est-à-dire que nous ne survivrons pas et nos enfants non plus si nous ne réagissons pas maintenant ! ”, explique Karine Le Flanchec.



Animal aborde la question de notre relation au monde vivant et de notre lien à la nature face à ces enjeux climatiques. “ Il existe des solutions et un espoir pour éviter le pire même si nous avons déjà passé des points de non-retour dramatiques .” Elle œuvre depuis le mois d’octobre, pour obtenir la projection de ce film à Tahiti parce qu’il faut “ informer, partager, sensibiliser nos décideurs économiques, politiques, institutionnels, toute la population aussi pour engager l'action. Tahiti et ses îles seront les premières touchées par les changements climatiques, c’est terrifiant. ”



Selon elle, “ nous devrions consacrer le reste de notre existence à lutter contre le dérèglement climatique, l'épuisement de nos ressources naturelles, la pollution et la perte de notre biodiversité causés par l'homme. C’est très dur à faire entendre. Animal c’est un espoir, une façon d’éclairer sur ce qui se joue pour la survie du vivant, notre propre survie, pour nous engager à agir en prenant des décisions drastiques, puissantes et courageuses .”



Proposer une projection de ce film à Tahiti est un engagement à la fois personnel et professionnel pour Karine Le Flanchec. Elle termine un essai sur le leadership et les enjeux climatiques. “ Je crois qu’il ne faut pas hésiter à utiliser tous les moyens qui existent pour informer et sensibiliser autour de nous à ces questions qui sont fondamentales et prioritaires, qui engagent l’avenir de l’humanité ”.



Redonner espoir et enthousiasme



Pour présenter ce nouveau film qui est sorti le 1er décembre, le réalisateur explique : “ Il y a cinq ans j’ai co-réalisé avec Mélanie Laurent un film, Demain, pour montrer qu’il existe des solutions à la crise climatique. Aujourd’hui, Animal s’attaque à l’autre grande crise écologique : la 6e extinction de masse des espèces. Ces 40 dernières années, 68% des populations d’animaux sauvages vertébrés ont disparu. Le film nous emmène dans un voyage à travers le monde pour comprendre ce phénomène, et surtout, comment nous pourrions l’enrayer. Nous voulons tracer une autre histoire possible de l’avenir. Redonner espoir et enthousiasme. Nous en avons plus que jamais besoin .”



Au-delà de montrer des solutions pour enrayer la disparition des espèces ce film doit, selon Cyril Dion, répondre à une question fondamentale : quelle place l’être humain peut/doit occuper sur cette planète ? À quoi servons-nous ? “ Dans la plupart des écosystèmes, les espèces se complètent, s’articulent, s’autorégulent pour maintenir une forme d’équilibre. L’être humain est l’une des seules espèces capables de rompre cet équilibre à son profit, faisant disparaître au passage un nombre ahurissant d’espèces vivantes. ”



“ J’avais du mal à croire que nous ne soyons qu’un parasite invasif et que nous ne pouvions avoir la moindre utilité pour les autres espèces. Et effectivement à travers nos rencontres, nos voyages et le parcours quasi initiatique de Bella et Vipulan, nous avons découvert que nous pouvions non seulement cohabiter avec le reste du monde vivant, mais le régénérer et l’orienter dans des directions qu’il n’aurait pas prises lui même. Ce qui ouvre des perspectives passionnantes .”