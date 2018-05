Angelo Schirinzi - Beach Soccer : Une amitié qui dure avec les Tiki Toa

Le niveau monte à Tahiti ?



« Oui, ce qui est très bon. C’est important que Tahiti travaille le beach soccer pour ne pas perdre tout ce qui a été fait lors des dernières cinq années. Il faut faire des Ligues, des clubs. Aujourd’hui, le directeur technique FTF Patrice Flaccadori m’a dit qu’avec les jeunes, toutes les semaines, il varie foot, futsal, beach soccer, c’est une bonne idée. Naea Bennett travaille également sur tous les niveaux pour promouvoir le sport dans l’île, c’est important pour l’avenir. »



Les Tiki Toa vont devoir passer par un tournoi pour se qualifier pour la Coupe du monde 2019 ?



« Je serais toujours là pour aider. Les Tiki Toa vont venir en Suisse bientôt pour trois mois pour former les nouveaux, pour s’entrainer. Ils reviendront ensuite et gagneront ce tournoi. C’est absolument super que ce tournoi ait lieu. J’ai discuté récemment avec Thierry Ariiotima le président de la FTF qui fait beaucoup pour ce sport en Polynésie. J’ai entendu que cinq Pays viendraient pour participer à ce tournoi, c’est vraiment super. »



Tu as pu quand même profiter du Pays que tu connais bien désormais ?



« C’est une île formidable. Comme je le disais à Naea, j’ai parcouru le monde entier, Malaisie, les Caraïbes…ici c’est la plus belle île du monde. Il n’y pas de mer en Suisse, seulement la montagne. Alors venir ici, c’est toujours des moments privilégiés pour moi. »



La suite de ton programme ?



« J’ai des contacts professionnels avec l’équipe russe nationale et six de leurs joueurs, ainsi qu’avec trois des meilleurs Brésiliens, le but étant de constituer une équipe pour jouer l’Euro Cup. Ensuite, j’enchainerai avec la Ligue Russe qui est la plus forte dans le monde, ensuite la Coupe de Russie…J’ai également toujours l’équipe suisse, les Tiki Toa en Suisse lors des prochains mois…J’aurai beaucoup à faire ces prochains mois. »



Un dernier mot ?



« Merci à la fédération tahitienne qui fait beaucoup pour ce sport, merci à Teva et Naea qui continuent à faire également beaucoup et merci à tous ceux qui me saluent dans la rue, cela me fait très plaisir et je vous dis à bientôt. » Propos recueillis par SB / FTF