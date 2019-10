Anapa Perez imbattable en open

Parole à

Marere Coquil, Coach du club Seasiders :



Une grosse participation des jeunes ?



“Oui, on a jamais eu autant d’inscrits ! Tous les clubs ont joué le jeu, c’est super pour le jiu jitsu local. On se mesure entre nous pour se situer, c’est valable pour les instructeurs comme pour les élèves. Comme ça, on peut prétendre à faire des combats internationaux avec les enfants.”



Tu es un des premiers à t’être spécialisé dans le coaching des jeunes ?



“Quand mon fils est arrivé, il participait à six ans avec les adultes mais il y avait trop d’écart. J’ai pris l’initiative, avec Dany Gérard, d’ouvrir la section des petits à la Tahitian Top Team avant de démarrer le club Seasiders. Si on cadre bien cette jeunesse, on aura un bel avenir. Chez moi déjà, j’ai un bon vivier de champions.”



Quel est votre programme international ?



“On part fin octobre avec une délégation de soixante personnes. On s’est engagés pour les championnats du monde de jiu jitsu brésilien SJJF, il faut maintenant aller jusqu’au bout. Cette fédération propose plus de compétitions pour les jeunes. Les parents participent financièrement et on a un relais sur place pour l’organisation. Grâce aux ventes de tee-shirt, plats et compagnie, on y arrive. Il faut être endurant dans ce genre de travail et très motivé !”