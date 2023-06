'Anamuri plane sur Matavai

Tahiti, le 25 juin 2023 - Neuf équipages ont participé samedi, à la Pointe Vénus, aux régates du Tū'aro Mā'ohi Heiva Va'a Tā'ie. Trois manches ont été organisées dans la baie de Matavai. L'équipage de 'Anamuri, emmené par Teiva Véronique, a survolé les régates et s'est imposé devant Blackjack et Tamarii Moana.



Deux semaines après avoir pris part pour la première fois au Te 'Aito, les holopuni, ou pirogue à voile, avaient rendez-vous samedi sur la Pointe Vénus pour la 8e édition du Tū'aro Mā'ohi Heiva Va'a Tā'ie. Neuf équipages, dont trois de Moorea, ont répondu présents et ont pris part aux trois régates organisées dans la baie de Matavai. Sur la ligne de départ on retrouvait notamment l'équipage de 'Anamuri avec Teiva Véronique, personnalité bien connue dans le monde de la pirogue à voile, le rameur, Keith Vernaudon, et le spécialiste du SUP, Henere Harrys.



Le trio sur leur va'a tā'ie a dominé les débats samedi sur l'eau. Avec un vent très timide sur la première manche, disputée entre trois bouées installées dans la baie de Matavai. L'équipage de 'Anamuri y a fait parler sa puissance dans les coups de rame pour l'emporter devant la pirogue Blackjack, emmenée par Manuarii Poulain.



Avec un vent un peu plus favorable sur la deuxième régate, les va'a tā'ie se sont attaqués à un aller-retour entre la Pointe Vénus et le Motu Martin. Une nouvelle manche dominée par 'Anamuri qui l'emportait de nouveau devant l'équipage du Blackjack. Tamarii Moana, barré par Anthony Make, troisième de la première régate se classait de nouveau à la même place. Et la troisième et dernière régate, disputée de nouveau dans la baie de Matavai, a encore vu Teiva Véronique et ses partenaires l'emporter toujours devant l'équipage du Blackjack et Tamarii Moana. Au classement général, 'Anamuri remporte donc cette journée et avec la manière.