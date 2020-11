Anāvai lance une cagnotte solidaire pour Noël

La fondation Anāvai en appelle à la générosité des Polynésiens. Si les collectes annuelles de jouets et les manifestations en faveur des enfants les plus démunis ne pourront avoir lieu en raison de la situation sanitaire, la plateforme a lancé lundi une cagnotte solidaire en ligne en faveur des enfants des centres Te Aho Nui, SOS Village, Te Maru Pererau, le Fare Heimanava et le collectif Ohana. L'intégralité des dons collectés servira à financer des actions telles que des sorties en dehors des centres d’accueil pour les enfants ne pouvant rejoindre leur famille, des repas de Noël ou l'achat de cadeaux de Noël neufs.Te Aho Nui est un foyer d’accueil provisoire d’urgence pour les enfants en danger âgés entre 3 et 12 ans et placés en foyer sur ordonnance judiciaire. SOS Village accueille des fratries d’enfants regroupés sous un même toit. Te Maru Pererau est un foyer d’accueil pour les enfants âgés entre 3 et 12 ans et placés en foyer sur ordonnance judiciaire. Le Fare Heimanava accueille en journée des adolescents et jeunes adultes porteurs de trisomie 21. Et enfin le collectif Ohana œuvre tout au long de l’année, et particulièrement pendant la période de Noël, pour que personne ne soit oublié.La cagnotte solidaire de Noël a donc débuté lundi et s'achèvera le 7 décembre prochain. Rappelons que la fondation Anāvai, une plateforme de financement participatif, a pour ambition de promouvoir les projets d’intérêt général portés par toutes les associations du fenua.