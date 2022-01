Amuitahira'a, Tapura… Teura Iriti pense d'abord à Arue

Tahiti, le 30 janvier 2022 - Absente du congrès du Amuitahira'a samedi, celle qui était jusqu'à ce week-end la présidente déléguée du Tahoera'a, Teura Iriti, affirme qu'elle préférait se “focaliser” sur ses municipales à Arue. Rapprochement du Tapura, éviction du Amuitahira'a, nom du parti à l'assemblée… La présidente du groupe orange balaie les questions et ne prend surtout pas position : “Chaque chose en son temps”.



“Vous savez, aujourd'hui je suis concentrée sur mes communales." C'est par cette pirouette que la présidente du groupe Tahoera'a à l'assemblée et numéro deux du parti orange jusqu'à ce week-end a justifié dimanche son absence du congrès du Amuitahira'a de Gaston Flosse ce week-end. “Pour moi, c'est mes communales avant tout.” Quant à savoir si la présidente du groupe Tahoera'a à l'assemblée acceptera de changer le nom du groupe pour “Amuitahira'a”, même réponse fuyante. “Nous sommes une équipe au sein de l'assemblée de la Polynésie, donc je vais les regrouper et on prendra la suite des choses (sic). Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'assemblée nous pouvons changer comme nous pouvons ne pas changer jusqu'à la fin du mandat”. Nous voilà donc avancés.



Sur un rapprochement avec le Tapura d'Édouard Fritch évoqué par Tepuanui Snow ou par Gaston Flosse, Teura Iriti se garde bien de prendre position. “C'est extraordinaire, chacun parle pour moi. Je reste focalisée sur mes communales.” L'élue orange affirmera pourtant que l'éventualité de rejoindre le Tapura n'est “pas encore dans mon état d'esprit”, reconnaissant que “beaucoup lui posent la question” de son positionnement politique à la veille de trois élections majeures au fenua. “La vraie question pour moi c'est Arue. Chaque chose en son temps.” Enfin, sur son éviction de fait du poste de numéro deux du Tahoera'a et son absence du nouveau bureau du parti Amuitahira'a, Teura Iriti dit “respecter la décision de notre président. Il a ses raisons”. Elle conclut néanmoins : “À l'assemblée de Polynésie, je suis toujours Tahoera'a, présidente du Tahoera'a Huiraatira à l'assemblée”.