

Alpha Blondy de retour pour le festival Fenua Reggae

Tahiti, le 19 novembre 2025 - Le célèbre chanteur de reggae Alpha Blondy sera sur la scène du parc Vairai le 7 février prochain avec son groupe The Solar System dans le cadre du festival Fenua Reggae.



Alpha Blondy, déjà venu à Tahiti par deux fois avant les années 2000 puis en 2009, fera son troisième passage en Polynésie française à l’occasion de l’organisation du festival Fenua Reggae, qui se déroulera dans le parc Vairai le 7 février prochain.



Invité par LA Production Tahiti, il s’est confié auprès de l’organisateur comme “très heureux” de revenir. Un passage qui marquera après ceux de Tiken Jah Fakoly et Maoli récemment, ancrant un peu plus encore l’envie de cette musique venue de la Jamaïque au Fenua.



“On avait pas mal de demandes d’amateurs polynésiens qui voulaient voir ou revoir Alpha Blondy”, explique Arnaud de LA Production Tahiti. “On est entré en relation avec lui. On lui a proposé de venir et il a répondu oui, tout simplement. Il est très content de revenir”, poursuit-il.



Plus de 40 ans de carrière



Alpha Blondy a une très solide carrière derrière lui. C’est en 1983 que l’Ivoirien sort du lot avec son titre Brigadier Sabari, produit par le légendaire Georges Benson. Sa chanson, qui dénonce les violences policières dans son pays, va le faire connaître jusqu’en Europe où sa carrière va définitivement décoller.



Les tubes s’enchaînent alors, de Sweet Fanta Diallo à Peace in Liberia en passant par Masada ou Jesusalem. Alpha Blondy ne s’est jamais arrêté de tourner et vient de sortir un nouvel album, Rise, entouré des musiciens et choristes du Solar System.



Toute sa carrière musicale a aussi été mise au service de ses engagements politiques. Devenu messager de la paix pour l’ONU, élevé au rang de commandeur des Arts et des Lettres en France, il poursuit ses tournées et posera ses sons au parc Vairai prochainement, une bonne idée de cadeau pour Noël.



Alpha Blondy ne sera pas le seul à se produire ce 7 février. Pour ce festival Fenua Reggae, LA Production invite aussi Fab I&I de Nouvelle-Calédonie, PapaYah, un jeune groupe local qui commence à tourner, et DJ Boz qui sort tout juste d’une session avec Pierpoljak.

Infos pratiques Festival Tahiti Reggae

Le 7 février au parc Vairai

Ouverture des portes à 15 h 30

5 000 francs en prévente sur le site laproductiontahiti.com

9 000 francs en VIP en prévente sur le site laproductiontahiti.com

6 000 et 10 000 francs (VIP) dès ce week-end dans les magasins Lucky Store Moorea et Mahina, iStore à Faa’a, Sound Store au centre Vaima ainsi qu’à Millesime Taravao.

Rédigé par Bertrand Prévost le Mercredi 19 Novembre 2025 à 17:22




