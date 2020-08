Allemagne: "probable" attentat islamiste à la voiture-bélier à Berlin

Berlin, Allemagne | AFP | mercredi 19/08/2020 - Un homme a provoqué mardi soir des accidents en série avec sa voiture sur une autoroute qui traverse la ville de Berlin, blessant six personnes dont trois grièvement, dans un acte traité comme un "probable attentat islamiste" par la justice.



Toutefois, les autorités ont aussi indiqué que l'auteur des faits, un irakien âgé de 30 ans, pourrait souffrir de problèmes psychiques. La police a fait état "d'indices" en ce sens.



Peu avant 19H00 heure locale mardi soir (17H00 GMT), l'homme à bord d'une voiture de couleur foncée s'est livré sur l'autoroute urbaine de Berlin à une "sorte de chasse, principalement aux motos", à des "attaques ciblées" sur la voie, a expliqué un porte-parole du parquet lors d'une conférence de presse.



Un membre des pompiers de Berlin, rentrant du travail, fait partie des blessés graves et a dû être réanimé par les secours sur place, selon les médias.



Le conducteur de la voiture-bélier, accusé de tentatives de meurtre, sera présenté à un juge en vue d'un placement en détention provisoire ou d'un internement, a précisé le parquet.



'Motivation religieuse'



Les "déclarations du suspect après les faits laissent penser à une motivation religieuse et islamiste" mais "il existe également des indices d'une instabilité psychologique" de l'homme, a souligné le parquet.



Les enquêteurs n'ont pas non plus trouvé d'éléments à ce stade montrant qu'il faisait partie d'une quelconque organisation terroriste.



Selon plusieurs médias, l'auteur des faits a hurlé "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand") en sortant de son véhicule, suite à une collision qui l'a contraint à s'arrêter.



"Que personne ne s'approche, sinon vous allez tous mourir!", a-t-il aussi crié selon des témoins cités par le quotidien Bild, en affirmant détenir un engin explosif. Il a été interpellé par les forces de l'ordre arrivées en nombre sur place.



Dans sa voiture, les policiers ont retrouvé une "vieille boîte à munitions". Mais un examen par les équipes spécialisées de la police a montré qu'elle ne contenait rien de dangereux.



La police a dû interrompre la circulation sur cette autoroute très fréquentée pendant plusieurs heures mardi soir, provoquant des bouchons monstres.



L'adjoint à la sécurité du maire de Berlin a parlé d'un "attentat islamiste".



"Le fait que le suspect souffre probablement de problème psychologiques ne simplifie pas les choses", a ajouté Andreas geisel, "quand des problèmes personnels se mélangent à des considérations chargées de religieux cela peut conduire à des actes incontrôlables".



Camion-bélier



Les autorités allemandes sont sur le qui-vive face à la menace islamiste pesant sur le pays, particulièrement depuis un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) qui avait fait 12 morts en décembre 2016 à Berlin.



Cette attaque jihadiste est la plus meurtrière jamais commise sur le sol allemand.



"Nous devons être conscients que Berlin reste une cible du terrorisme islamiste", a du reste prévenu mardi l'adjoint à la sécurité de la capitale allemande.



Depuis cette date, les autorités allemandes ont déjoué une dizaine de tentatives d'attentats de ce type, dont deux en novembre 2019, selon la police.



Parmi ces tentatives en particulier, la police avait déjoué en juin 2018 un attentat à la "bombe biologique", suite à l'arrestation d'un Tunisien suspecté d'être lié à l'organisation Etat islamique.



L'homme de 29 ans arrivé en Allemagne en 2015 a été condamné en mars de cette année à dix ans de prison pour cet acte et sa compagne à huit ans de réclusion.



Depuis 2013, le nombre d'islamistes considérés comme dangereux se trouvant en Allemagne a été multiplié par cinq pour s'établir actuellement à 680. Celui des salafistes est lui évalué à environ 11.000, soit deux fois plus qu'en 2013.



La chancelière allemande Angela Merkel a été souvent accusée, notamment par l'extrême droite, d'avoir contribué à ces attentats en ayant ouvert généreusement les frontières de son pays à des centaines de milliers de réfugiés et migrants en 2015.