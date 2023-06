Allemagne: l'incendie d'un parc d'attractions dû à un problème technique

Berlin, Allemagne | AFP | mardi 20/06/2023 - L'incendie survenu lundi dans le plus grand parc d'attraction d'Allemagne, Europa-Park, près de la frontière française, et qui a entraîné l'évacuation de 25.000 personnes, a très probablement été déclenché par un "problème technique", a indiqué la police locale mardi.



"Selon les premières évaluations de la police judiciaire, il est hautement probable qu'un problème technique soit à l'origine du départ de feu" survenu en fin d'après-midi lundi, a souligné dans un communiqué la police, précisant qu'"il faudra toutefois plusieurs semaines de travail" encore pour parvenir à un résultat final.



Deux pompiers ont été "légèrement blessés lors des opérations d'extinction" du feu et "deux visiteurs du parc ont également dû être pris en charge par les services de secours", a-t-elle précisé, précisant qu'elles avaient souffert des "températures élevées" et "pas tant de l'incendie en lui-même".



Le feu, qui s'était déclaré lundi vers 16H40 heure locale dans un local technique du parc situé sur la commune de Rust, a été totalement éteint "au cours de la nuit" grâce à la mobilisation de plus de 450 pompiers, a encore dit la police.



La direction du parc à thèmes a rouvert le site normalement mardi.



Un incendie similaire avait eu lieu au même endroit en 2018, sans faire de blessés là non plus.



Europa-Park, situé près des villes allemande de Fribourg-en-Brisgau et française de Strasbourg, a été ouvert en 1975.



Selon ses propriétaires, il est visité par près six millions de personnes chaque année, ce qui en fait l'un des principaux en Europe.