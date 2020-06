Alexis Rouet, sacré coco

Raiatea, le 07 juin 2020 - C'est l'histoire d'un mec, Alexis Rouet, arrivé récemment de métropole, qui a décidé de s'attaquer au coco. Huile, beurre, lait, les dérivés du fruit roi ne manquent pas. Les débouchés non plus.



En Polynésie depuis 18 mois seulement, pour suivre son épouse, chirurgien à l'hôpital de Uturoa, Alexis Rouet n'est pas resté les deux pieds dans la même savate. Ne connaissant absolument rien à la Polynésie, il s'entiche d'un produit local : le beurre de coco. Bon pour la santé, car le lait dont il est extrait est travaillé à froid ce qui lui permet de conserver, outre sa saveur, toutes ses qualités nutritives; et surtout, sans cholestérol. Il décide d'en fabriquer. Quelques grands chefs de restaurants locaux l'ont d'ores et déjà adopté pour leurs plats originaux en saveurs locales. Le goût reste en bouche très longtemps. Dans sa société basée à Tenape, commune de Tumaraa, Alexis Rouet fabrique plusieurs autres produits à base de coco. Il vend ainsi de l'huile de coco, du beurre de coco, du lait de coco, des fruits séchés (mangues, ananas et bananes) et surtout un appareil qui débourre les cocos de manière admirable. Car cet électricien de métier, mais surtout autodidacte et bricoleur ingénieux, qui s'est fa briqué sa propre presse hydraulique avec un cric de camion pour extraire l'huile du coco râpé, a conçu et commercialise une " débourreuse de coco, verts et secs ". Une machine bien pratique pour ceux qui se lanceraient dans la fabrication du monoï, de la pâtisserie comme les firi - firi, ou qui organisent des grandes bringues où il faut des litres de lait pour le poisson cru. Alexis Rouet est la preuve vivante qu'avec un peu d'ingéniosité et de volonté, faire sa place dans la société en partant de rien est encore possible. Un message d'espoir en cette période de crise économique et du repli sur soi.