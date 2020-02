Alexis Crescence à l'assaut de l'ultra-trail de Tarawera

En accumulant les courses et les kilomètres, l'objectif d'Alexis Crescence est de pouvoir s'aligner et surtout de venir à bout de la Diagonale des Fous, avec ses 166 kilomètres et ses 9 611 mètres de dénivelé positif. "Depuis Hong Kong je suis en mode récupération, mais sinon avant décembre je courais plus de 100 kilomètres par semaine à Mangareva pour me préparer", a expliqué le trentenaire. "Pour l'ultra de Tarawera c'est à peu près la même distance que pour la Diagonale, même si les dénivelés ne sont pas les mêmes. Pour être vraiment prêt pour La Réunion il va falloir que je place une course en haute altitude en juillet pour m'habituer à ces conditions", poursuit l'athlète.



D'autres Tahitiens sont également engagés à Tarawera mais sur des distances inférieurs. En plus d'Alexis Crescence, trois autres coureurs de l'ASCDG participeront aux 20, 50 et 100 kilomètres. Dix licenciés de l'Association sportive courir en Polynésie (ASCEP) seront aussi sur la ligne de départ.