Alexandra David-Néel, exploratrice et aventurière

PAPEETE, le 28 novembre 2018. L'association Echanges himalayens organise une exposition du 4 au 6 décembre à la mairie de Papeete sur Alexandra David-Neel, exploratrice et féministe.



2019, ce sera le cinquantenaire de la mort d’Alexandre David-Neel, personnalité hors du commun, exploratrice, orientaliste, féministe, anarchiste, libre penseuse, journaliste, bouddhiste, écrivaine et cantatrice !



Intrépide, elle a parcouru des milliers de kilomètres en Asie. Cela représente cinquante ans de rencontres exceptionnelles, d’études théologiques et philosophiques profondes, de quête de liberté dans les paysages grandioses de l’Himalaya et de défis sans cesse renouvelés.



Déguisée en vieille mère mendiante accompagnant son fils moine pour un pèlerinage, elle fut, en 1923, la première femme européenne à pénétrer dans Lhassa, la ville interdite du Tibet, malgré la surveillance farouche des Anglais qui gardaient les frontières. Cet exploit l’a rendue mondialement connue.



L'association Echanges himalayens organise une exposition du 4 au 6 décembre à la mairie de Papeete pour faire (re)découvrir Alexandra David-Neel. Le public pourra suivre ce destin singulier à travers des documents, des romans, des bandes dessinées et trois films.



Alexandra David Neel a été reconnue comme la plus grande spécialiste de la culture tibétaine du XXe siècle par Sa Sainteté Le Dalaï Lama lors de ses visites, deux fois à Semten Dzong, sa maison de Digne, en 1982 et 1986.



Par ses reportages, ses romans, ses ouvrages théologiques, philosophiques, elle reste un témoin de ce Tibet qu’elle a tant parcouru avant sa destruction et sa sinisation.