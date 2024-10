Alerte enlèvement d'un nouveau-né à la maternité: l'enquête élargie à la Belgique

Aulnay-sous-Bois, France | AFP | mardi 22/10/2024 - La recherche d'un bébé de 17 jours, grand prématuré enlevé lundi soir dans une maternité de Seine-Saint-Denis, s'est élargie mardi à la Belgique, que ses parents sont susceptibles d'avoir gagnée, a annoncé le procureur de Bobigny.



"L'important travail immédiatement réalisé par les enquêteurs de la police judiciaire permettait de penser que le couple aurait pu gagner la Belgique avec le nourrisson dans la nuit", ce qui a entraîné une "décision d'enquête européenne", a déclaré Eric Mathais dans un communiqué au sujet de cette alerte enlèvement nationale.



Santiago, un nourrisson de 17 jours, a été enlevé par ses parents de 23 et 25 ans dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Grand prématuré, son espérance de vie sans soins médicaux est évaluée à une douzaine d'heures, selon une source policière.



L'enlèvement a eu lieu entre 23H00 et 23H30 lundi soir, l'hôpital étant alerté par le débranchement des capteurs cardiaques. En milieu d'après-midi, ni le bébé ni les parents n'avaient été retrouvés, a rapporté le parquet.



Dans cette enquête, ouverte pour enlèvement en bande organisée sur mineur de moins de 15 ans et confiée à la police judiciaire, "cinq personnes, âgées de 16 à 29 ans, qui n'étaient pas les parents du nourrisson, étaient interpellées à Livry-Gargan et placées en garde à vue, le 22 octobre 2024 à 10h15". Selon une source proche du dossier, celles-ci sont de "l'entourage" des parents.



Le nourrisson, étant prématuré, nécessite "une prise en charge médicale constante", a prévenu le ministère de la Justice dans son alerte enlèvement, diffusée à travers le pays quelques minutes avant 08H00.



"Les suspects sont ses parents, un homme âgé de 23 ans, habillé d'un jean sombre, d'un T-shirt blanc, d'un blouson en jean bleu clair et d'un sur-blouson noir et une femme âgée de 25 ans, habillée d'un pull blanc, d'un blouson sans manche bleu clair et d'une jupe verte", selon le signalement diffusé.



D'après le procureur de Bobigny, ils sont tous deux "déjà connus des services de police et de la justice", sans davantage de précisions.



"Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à



- Cabas noir -



Selon une source policière à l'AFP, les forces de l'ordre ont été averties peu après minuit par le personnel du service de néonatalogie de la disparition d'un grand prématuré, nécessitant des soins médicaux constants.



"L'exploitation des caméras de vidéosurveillance confirmait que les parents étaient repartis avec un sac type cabas noir, possiblement au moyen d'un véhicule de couleur clair, avec à bord trois autres individus", a détaillé Eric Mathais.



Des recherches ont été menées au domicile des parents à Noisy-le-Sec, ainsi qu'à l'adresse de plusieurs membres de leur famille, sans résultat.



"Les policiers tentaient vainement de contacter la mère sur son téléphone, se rendaient aux adresses déclarées par les parents et essayaient également de les contacter par l'intermédiaire de membres de la famille", a indiqué le parquet de Bobigny.



"L'enquête criminelle de flagrance se continue très activement, en lien notamment avec les autorités judiciaires et policières belges", a conclu Eric Mathais dans son communiqué.



Adopté en France en février 2006, le dispositif "alerte enlèvement" consiste à lancer une alerte massive en cas de rapt d'enfant mineur pour mobiliser la population dans la recherche de l'enfant et de son ravisseur. Il a été déclenché en France à une trentaine de reprises jusqu'à présent.



Il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis: il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.



