Alerte canicule sur le sud-est de la France: chaleurs étouffantes et risques d'incendies

Marseille, France | AFP | vendredi 27/06/2025 - Avec des températures attendues jusqu'à 40°C et des risques "sévères" d'incendies, la canicule s'est abattue vendredi sur le sud de la France, avec quatre départements en vigilance orange, et elle s'étendra samedi à une large partie du Sud-Est, voire au-delà les prochains jours.



Cette vague de chaleur sévit également dans le sud de l'Europe, avec une vingtaine de villes d'Italie, dont Rome et Venise, placées en alerte ce week-end. Au Portugal, les deux tiers du pays seront en alerte orange dimanche, avec 42°C prévus à Lisbonne et un risque maximal d'incendie. En Espagne, le pic de chaleur est attendu à partir de dimanche avec un mercure au delà des 40°C sur une grande partie du territoire.



En France, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées orientales ont basculé vendredi midi en vigilance orange, avec comme "facteur aggravant" les températures de surface de la mer Méditerranée qui pourront "influer l'effet des températures minimales, rendant plus étouffantes les nuits", selon Météo-France.



Des températures entre 35 et 38°C, localement 39°C voire plus en pointe à l'intérieur des terres, sont prévues.



Mais la chaleur pourrait encore s'aggraver et surtout s'étendre, avec, à partir de samedi midi, neuf départements supplémentaires en vigilance orange: les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Corse, l'Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse, détaille l'agence météorologique.



Les maximales de samedi seront généralement proches de 37 à 39°C.



Il s'agit d'un "épisode caniculaire précoce", dont la durée et l'extension géographique progressive vers le nord, imposent "une vigilance particulière", insiste Météo-France, qui juge "probable" l'extension de la vigilance orange au cours des prochains jours.



- Massifs forestiers interdits -



La France est traversée depuis le 19 juin par sa 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, dont la moitié ont été subies au 21e siècle, conséquence du réchauffement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules.



Depuis plusieurs jours déjà, mairies, préfectures et pompiers multiplient les mises en garde et recommandations.



Dans les Bouches du Rhône, département le plus exposé au risque feu de forêt en France métropolitaine selon la préfecture, le préfet a annoncé la fermeture de 14 massifs forestiers sur 26, avec "interdiction stricte" d'y pénétrer. Une interdiction partielle de travaux a été prise dans sept autres massifs, où les travaux sont autorisés uniquement en matinée.



Les pompiers des Bouches-du-Rhône, confrontés depuis plusieurs jours à de nombreux départs de feu pour l'instant limités, ont annoncé "des dispositifs préventifs prépositionnés sur le terrain entre massifs et axes routiers afin de permettre une intervention massive en cas de départ de feu".



Dans le Vaucluse, la préfecture, invoquant un "risque d'incendie de forêt jugé très sévère", a également décrété une interdiction aux massifs de la vallée du Rhône, en réservant l'accès aux groupes accompagnés d'un professionnel formé et limitant la réalisation de travaux entre 05h00 et 13h00.



Dans le Gard, la préfecture, qui craint des températures jusqu'à 40°C samedi, a annoncé une extension des horaires des accès de jour du département, avec distribution de bouteilles d'eau, mise à disposition de salles climatisées et de douches, ainsi que le renfort du Samu social.



Le préfet du Gard appelle également à "une très grande vigilance" pour tous ceux qui travaillent à l'extérieur et demande aux employeurs de "prendre en compte les risques induits par les conditions climatiques" et d'"adapter le travail en conséquence".



A Marseille, la mairie a annoncé la gratuité des piscines municipales jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire et la mise à disposition d'une cartographie des lieux publics climatisés.



Mercredi, après un pic de chaleur ayant vu les températures dépasser les 35°C sur de larges régions de la métropole, de violents orages avaient éclaté dans la soirée, faisant deux morts et 17 blessés. Vendredi matin, 25.000 foyers restaient encore privés d'électricité à travers la France, selon Enedis.

