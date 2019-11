Aldo Stergios candidat aux municipales à Faa’a

Tahiti, le 14 novembre 2019 – Policier municipal dans la commune de Faa’a, Aldo Manuarii Stergios a annoncé jeudi sa candidature aux prochaines élections municipales.



Dans un communiqué relativement sobre, Aldo Manuarii Stergios, se revendiquant du mouvement « Te Rima Hono » a annoncé jeudi sa candidature pour les prochaines élections municipales dans la commune de Faa’a. Employé de la police municipale de sa commune, Aldo Stergios est notamment en charge des problématiques des animaux errants et de l’environnement au sein de la brigade. Contacté, il explique que sa liste n’est pas encore finalisée mais qu’il rassemble des personnes « qui ne sont issues d’aucun parti politique » et qui sont « déçues de la politique menée jusqu’ici à Faa’a ». « Nous avons un slogan, c’est d’améliorer Faa’a en matière de sécurité. Nous voulons rendre la commune plus paisible, propre et accueillante », explique Aldo Stergios qui précise que son groupe est particulièrement sensible aux problématiques environnementales.