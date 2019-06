Alcool, tabac, paka, ice au cœur de la Journée Défense et Citoyenneté

Papeete, le 26 juin 2019 - A l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, le Centre du service national de Polynésie française a décidé d'organiser ce mercredi sa Journée Défense et Citoyenneté sur les substances psychoactives. Une trentaine de jeunes, dont beaucoup de Marquisiens, ont été sensibilisés aux risques de ces produits.



"Non, vous n'avez pas le droit de planter du paka dans votre jardin, même un plan pour votre consommation personnelle, c'est interdit par la loi" , affirme clairement l'adjudant-chef Cyrille Lorillon, commandant de la brigade de prévention de la délinquance juvénile pour la Polynésie française aux jeunes présents au quartier Lieutenant-colonel Broche.

A l'occasion de leur journée Défense et Citoyenneté placée sur le thème des substances psychoactives, environ 35 jeunes, dont beaucoup originaires des Marquises, ont été sensibilisés aux dangers de la consommation des drogues, d'alcool et du tabac. Pendant environ une heure, les jeunes ont répondu à une dizaine de questions sur "La consommation de tabac pendant des années n'entraine aucun risque ?" ou bien "L'alcool ou le paka sont des substances légales ?" ou encore "Il existe des substances légales ou illégales ?"...