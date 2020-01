Alcool et vitesse toujours mortels

Tahiti, le 5 janvier 2019 - Avec 29 morts, 120 accidents et 140 blessés, l’année 2019 a été moins meurtrière que l’année 2018 qui affichait un triste record de 36 décès sur les routes. Le bilan de ces douze derniers mois démontre cependant que la majorité des accidents mortels au fenua sont principalement dus à la consommation d’alcool et à l’usage excessif de la vitesse.





Dans un communiqué publié vendredi, le haut-commissariat a dressé le bilan de la sécurité routière pour l’année 2019. Bilan qui s’élève à 29 morts et qui révèle que les comportements à risques des usagers de la route restent le facteur principal des accidents mortels. Ainsi, en 2019, la moitié des accidents mortels étaient liés à une consommation excessive d’alcool quand 62% d’entre eux étaient relatifs à une utilisation excessive de la vitesse. La moitié de ces accidents ont eu lieu entre 18 et 4 heures du matin et ont touché 72% d’hommes, 24% de jeunes de moins de 25 ans et 14% de piétons. Enfin, 45% des victimes circulaient en deux-roues.



Face à ce bilan, le directeur de cabinet du Haut-commissariat, Christophe Deschamps, rappelle qu’en 2019, les efforts ont été accentués en matière de prévention et de répression : « Ce qui est sûr, c’est que les efforts ont redoublé en ce qui concerne le nombre de contrôles effectués, avec en moyenne, tous les week-ends, des opérations de contrôle coordonnées, parfois médiatisées pour appeler l’attention des Polynésiens sur le fait que ces efforts n’allaient pas être relâchés. Un autre effort considérable a été fait en lien avec le Pays pour sensibiliser l’ensemble des Polynésiens aux risques routiers, notamment sur les comportements à risques, puisque ce qui ressort des statistiques, c’est que les accidents mortels sont dus à des comportements à risques et notamment à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. »