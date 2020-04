Alcool confiné, addictions contrôlées

Tahiti, le 22 avril 2020 - Le médecin addictologue, Didier Lepeytre, a expliqué les comportements des personnes alcooliques après ces trois semaines d’interdiction de la vente d’alcool. Il a notamment encouragé les personnes souffrant d’addiction à s’inspirer du sevrage forcé pour persévérer.



À l’occasion du point presse organisé à la cellule santé du Pays, le Dr Didier Lepeytre, médecin addictologue, a abordé les impacts de l’arrêt de la vente d'alcool sur les personnes atteintes d’addiction à ces substances, après trois semaines de sevrage forcé. En effet, le 3 avril dernier, le Pays avait pris un arrêté pour interdire la vente d’alcool jusqu’à la fin du confinement. Ce lundi, la vente avait rouvert en dépit de la poursuite du confinement. Cette reprise se fait actuellement de manière encadrée puisque les clients ne peuvent se procurer des bières et du vin qu’au moyen de drive et à raison de dix litres de bière et cinq de vin. Une situation inédite qui a nécessité une adaptation de la part des services du Centre des addictions de Polynésie.



Le Dr Didier Lepeytre a expliqué que “la prise en charge des patients était maintenue”, mais qu’elle était adaptée aux mesures de confinement. Ainsi, la plupart des entretiens se sont effectués via téléphone et les consultations n’ont été maintenues que “pour ceux qui le nécessitaient”. Les actions de prévention sur le terrain étaient, quant à elles, suspendues.