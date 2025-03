Albert Moux, 80 ans d’audace

Tahiti, le 5 mars 2025 - Albert Moux fête ce 6 mars son 80e anniversaire. Retour sur une vie d’investissements et d’audace entrepreneuriale couronnée samedi dernier par une grande soirée organisée à l’InterContinental Tahiti.





Pantalon noir, chemise blanche. Toujours. Si Albert Moux aime à diversifier ses activités, ses vêtements parlent aussi pour lui, témoins d’une volonté de ne pas changer, de rester qui il a toujours été, ce gamin de Papara né sans le sou, qui fête ses 80 ans, et qui conserve une insatiable envie d’investir et de s’investir dans tous les projets qu’il monte.



Samedi soir, avec 330 invités autour de lui, accompagné de son épouse, Nina, ses enfants, Richel, Patrick et Sarah, et de ses petits-enfants, il a célébré ses 80 ans à l’InterContinental Tahiti. Un anniversaire pour revenir sur ces années de réussites, lors desquelles, parti de rien, il a construit ses succès, à la force de ses mains, de ses filets de pêche et de son audace.



Né le 6 mars 1945 à Papeete, fils d'une famille de dix enfants dont les parents (Jean-Jacques et Laukiau) étaient agriculteurs, il a épousé Guglielmina Sacilotto dite “Nina” le 8 mai 1997. Il est père de trois enfants, Richel, Patrick et Sarah, et grand-père de huit petits-enfants.



Naturalisé français le 13 novembre 1970, il a été promu au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Au cours de ses années de conquêtes entrepreneuriales, Albert Moux a été président d’honneur de l’association écologique Maita’i Shell, administrateur de Paribas, président du CA de la Société Tahitienne des Oléoducs, actionnaire à 12 % de Canal Polynésie, administrateur de la SA de distribution Polygaz, membre du conseil d'administration de la CPS, assesseur de la Fédération polynésienne de l'hôtellerie et des industries touristiques, et deuxième vice-président du comité économique et social.

Ature, pa’i et oiseau de nuit Après avoir été vendeur dans le petit magasin Yee Yick près du marché de Papeete où il gagnait 5 000 francs par mois, Albert Moux s’est lancé dans la pêche au ature sachant que ce poisson est très apprécié par les Polynésiens. Fort d’une bonne technique, il réussit alors dans cette pêche saisonnière qu’il complète par d’autres petits boulots comme manœuvre sur des chantiers de réparation de maisons, et la fabrication de pa’i.



Parvenant à mettre un peu d’argent de côté, et soutenu par les banques, Albert Moux s’est lancé dans le monde de la nuit, achetant ou lançant plusieurs établissements dont certains, comme le Rétro, existent encore aujourd’hui.



Fort de sa boulimie de travail et sa volonté jamais tout à fait satisfaite d’entreprendre, il redonne vie à l’hôtel Princesse Heiata et lance le Métropole, le Jasmin et le Mayana. Ne se contentant pas de faire vivre ces sociétés, il est aussi derrière le bar ou en cuisine. Des projets rendus possibles aussi grâce à son ami, Gaston Flosse, qui l’épaule dans leur mise en place.

Les débuts de Shell Puis c’est le grand saut. De longue date, Albert Moux songeait à se lancer dans les hydrocarbures. Après avoir cédé ses établissements, il s’associe avec Shell Pacific en 1987 et fonde Polypétroles & Shell. L’entreprise se développe très rapidement et la construction du premier dépôt de stockage terrestre commence dès 1988.



Cet espace inédit de stockage de 33,150 millions de litres est inauguré en 1989. La première station Shell est ouverte en 1990 sur la route de la sortie vers la côte ouest et est toujours connue sous le nom de Station Shell RDO. Très rapidement, avec un concept novateur au Fenua – la supérette au cœur de la station-service –, d’autres stations sont mises en place, faisant de Shell un acteur majeur de l’approvisionnement énergétique en Polynésie française. Un empire en construction que Shell et Albert Moux partagent alors à 50/50.



Vingt ans plus tard, à la suite d’un appel d’offres international du groupe Shell, Albert Moux et un groupement d’hommes d’affaires océaniens acquièrent les actifs de Shell en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu.



Polypétroles & Shell devient alors Pacific Petroleum & Services au sein du groupe Pacific Energy, devenant le premier groupe pétrolier polynésien du Pacifique. Aujourd’hui, Pacific Energy est un acteur majeur du stockage et de la distribution de carburant et de lubrifiant en Océanie, présent dans onze pays et territoires insulaires.



L’histoire ne s’arrête pas là puisque désormais, Albert Moux est aussi présent en Nouvelle-Zélande. En 2020, il crée la société Tasman Fuels, la plus récente compagnie pétrolière du pays. En cinq ans à peine, Tasman Fuels compte déjà neuf stations autonomes et prévoit cinq stations supplémentaires d’ici fin 2025. Un investissement pour 5,5 milliards de francs.

​Un chemin de vie tracé à l’InterConti 330 invités étaient conviés pour célébrer les 80 ans d’Albert Moux à l’InterContinental Beachcomber, samedi dernier. Une occasion de retracer le parcours exceptionnel de cet homme d’affaires. Une soirée magique, orchestrée par sa fille, Sarah Moux, qui a recréé son “chemin de vie”, comme elle le surnomme, dans les jardins de l’hôtel.



L’idée d’arpenter le chemin de vie de son père lui est venue lorsqu’elle réalisait, à l’aide de Marie-Ève Tefaatau, le film de la vie d’Albert.



Ce chemin de vie débutait par la période où il pêchait le ature et fabriquait des pa’i pour aider ses parents à subvenir aux besoins de la famille. Pour cela, un grand filet de pêche et un stand où étaient fabriqués des pa’i.



La période où il s’occupait des boîtes de nuit et hôtels était représentée par un support en bois où étaient accrochées dans des cadres, toutes les coupures de presse où Albert Moux figurait.



Pour Shell, la maquette du pétrolier, celle du dépôt Shell ainsi que la première station-service (Shell RDO) étaient présentées. Une vraie station avait même été montée dans les jardins (voiture, pneus, pompe à essence...)



Pour Tahiti Infos, un box photobooth, avec une couverture Une du journal, ainsi qu’un kiosque où étaient étalés les journaux et les magazines Hine.



La société Vodafone était représentée par une vraie cabine téléphonique rouge ainsi qu’un display de téléphone, iPad et routeurs.



Des maquettes et affiches du dépôt et des stations Tasman Fuels étaient aussi exposées.



Enfin, pour Mana Ito, Mana Gaz et Mana Solar, des bouteilles de gaz et un panneau solaire ainsi qu’un des moutons de la ferme avaient fait le déplacement.



Au cours de la soirée, un petit film réalisé par Sarah Moux et Marie-Ève Tefaatau pour retracer ces 80 ans a été projeté au public.

L’aventure Tahiti Infos

Homme passionné par la presse et l’information, Albert Moux a longtemps été codétenteur du titre Les Nouvelles de Tahiti avant que ce journal ne soit brutalement fermé en 2014. C’est en 2012 qu’il a pu se lancer pleinement dans cette aventure en acquérant Tahiti Infos et Fenua TV avec l’objectif d’offrir une source d’information locale et indépendante aux Polynésiens.



Le journal s’est d’ailleurs rapidement imposé comme un média majeur, couvrant l’actualité économique, politique, sociale, culturelle et sportive du Fenua.



Vodafone, l’ouverture à la concurrence

En juin 2013, Albert Moux crée Pacific Mobile Telecom sous la marque Vodafone et devient le premier opérateur alternatif disponible en Polynésie française après des années d’un monopole public sans partage.



Au Fenua, Vodafone a pu se développer en proposant des offres d’abonnements mobiles et internet diversifiées et adaptées aux besoins spécifiques du marché polynésien.



Mana Ito et Mana Gaz, le nouveau défi

En septembre 2024, vingt ans après la fermeture contre son gré de Polygaz, Albert Moux met en service son propre terminal de stockage et de conditionnement de gaz, Mana Ito, sur la commune de Hitia’a.



Cette nouvelle installation permet de recevoir des navires et de stocker en toute sécurité plus de 3 000 tonnes de gaz. C’est aujourd’hui l’unité la plus moderne et la plus sécurisée du Pacific Sud.



Parti d’un marécage, il aura fallu quatre ans de travail tenace et plus de 4 milliards de francs pour construire ce site sans équivalent.



Mana Solar

Dernier projet en date lancé en décembre 2024, Mana Solar. Albert Moux réalise ainsi sa volonté de s’implanter durablement dans les énergies vertes.



Avec un investissement de 2,5 milliards de francs, Mana Solar combine la production d’énergie solaire avec des activités agricoles afin de répondre aux besoins énergétiques tout en favorisant des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.



La passion du va’a

Albert Moux, c’est la passion pour la pêche, mais surtout pour la pirogue, née de ces années où il devait emprunter les va’a de ses amis pour aller chercher ses ature. Bien des années plus tard, il a voulu traduire cette passion dans une équipe, Mata’i Shell, devenue depuis Shell Va’a.



Avec cette équipe à la pirogue jaune, toutes les courses locales ont été gagnées, plusieurs fois, mais aussi les courses internationales.



Remerciements

Sarah Moux tient à remercier à l’occasion de cette soirée d’anniversaire : L’hôtel InterContinental pour son professionnalisme tout au long de la préparation de cet événement, avec ses remerciements particuliers aux personnes suivantes : M. Laurent Vigneron, Mme Sabine Jacquemin, Mme Heirani Cheung, et Matteo

Tous les prestataires qui ont fait un magnifique travail

La troupe de danse O Tahiti E

Les danseurs de feu

Pepena

Bel Canto

Un remerciement tout spécial à Manaarii Maruhi, Florian, Kenza et Serena, ainsi que toutes les petites mains qui ont contribué à la réussite de cette soirée

Marie-Ève Tefaatau

Jean-Claude Vitalis

Albert Moux remercie pour sa part les invités pour leur présence ainsi que les cadeaux offerts.

Sarah Moux tient à remercier à l’occasion de cette soirée d’anniversaire :Albert Moux remercie pour sa part les invités pour leur présence ainsi que les cadeaux offerts.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 5 Mars 2025 à 17:55 | Lu 3347 fois