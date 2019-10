Aircalin présente Luengöni, son nouvel Airbus

William Legrand

Directeur général adjoint aux affaires commerciales d'Aircalin

"Une croissance de 12% sur la ligne Nouméa-Papeete"



Pourquoi avoir choisi ce modèle d'avion pour le renouvellement de votre flotte ?

Dans le cadre du renouvellement de la flotte, on avait le choix entre le Dreamliner et l'A330neo. Et la compagnie opère depuis plusieurs années avec des A330ceo donc c'est un type d'appareil que l'on connait bien. Le choix de la compagnie s'est donc porté sur ce dernier. C'est un appareil qui répond à nos exigences en termes d'efficacité, d'économie de carburant, et surtout en termes d'expérience client avec la possibilité d'avoir le nombre de sièges qui correspond aux besoins de nos routes. On dessert quotidiennement le Japon, on a un vol par semaine vers la Polynésie, on deux vols par semaine vers Sydney. Tous ces éléments font que l'A330neo correspond le mieux aux besoins de la compagnie.



Le renouvellement de votre flotte est terminé aujourd'hui ?

Non, pas encore. Nous avons aujourd'hui deux A330neo qui ont rejoint la flotte cette année. Le premier est arrivé en août et le second c'est celui que l'on présente aujourd'hui à Tahiti. Ensuite, nos deux A320ceo seront remplacés par des A320neo. Le premier arrive en juin 2020 et le second en 2021.



Comment se porte la ligne Papeete-Nouméa ?

C'est une ligne qui a été compliquée il y a quatre ou cinq ans, où on a vu le trafic décliné. Mais depuis deux ans, le trafic remonte. Cette année en particulier, nous avons une croissance de 12% sur la ligne avec des coefficients de remplissage qui se sont bien améliorés.