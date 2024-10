Airbus va supprimer jusqu'à 2.500 postes dans sa branche défense et espace, en difficulté

Paris, France | AFP | mercredi 16/10/2024 - Nouveau signe de la mauvaise passe que traverse l'industrie aérospatiale européenne, Airbus a l'intention de supprimer jusqu'à 2.500 postes dans sa branche produisant des satellites, qui leste ses performances financières.



Citant dans un communiqué la nécessité de s'adapter à "un contexte difficile pour l'activité", le géant industriel européen a dit mercredi vouloir "rationaliser (son) organisation pour améliorer la compétitivité à l'avenir".



"Ces mesures devraient avoir pour conséquence une réduction de jusqu'à 2.500 postes d'ici à la mi-2026" au sein de la division "Defense and Space" (D&S) qui compte actuellement quelque 35.000 salariés, selon la même source.



Les modalités de ces réductions d'effectifs n'ont pas été précisées dans l'immédiat mais Airbus a dit vouloir éviter des "mesures contraignantes" et promis d'oeuvrer à "limiter l'impact" social de cette décision.



"Compte tenu des résultats financiers assez catastrophiques qu'on a eus, on se doutait bien qu'il allait se passer quelque chose de ce genre", a déclaré à l'AFP Hervé Pinard, coordinateur CFDT pour l'ensemble du groupe.



Pour lui, "il faut que ce soit accompagné non seulement socialement pour ceux qui partent mais aussi pour ceux qui restent, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation où on va multiplier les burn-outs parce que les gens auront une charge de travail qu'ils ne seront pas capables d'assumer".



Le coordinateur adjoint de FO D&S, Jean-Daniel Bloquet, a prévenu de son côté que "la réduction des effectifs ne peut pas être la principale variable d’ajustement" et estimé possible "qu’il y ait à moyen terme des mesures d’austérité annoncées si on ne règle pas le problème par les solutions douces qui sont proposées à ce jour".



Selon le délégué syndical central CFE-CGC D&S, Thierry Préfol, Airbus donnera des détails sur la répartition des mesures par pays et activité le 4 décembre, une attente qui "a un côté anxiogène" pour les salariés, a-t-il regretté, en soulignant l'importance du "jusqu'à" 2.500 suppressions: "ça ne pourra pas augmenter mais (...) ça peut baisser".



"On a demandé un engagement à ce qu’il n’y ait pas de licenciements secs, on a eu une forme d’engagement moral en nous disant que si on arrive à mener à bien les mesures d’économies envisagées, il n’y aura pas de départs contraints", a-t-il ajouté.



- Concurrence américaine -



Numéro un mondial des satellites de télécommunication, Airbus est affecté depuis quelques années "par un climat d'affaires très difficile et en évolution rapide, avec des ruptures de chaînes d'approvisionnement, des changements dans la conduite des conflits et une pression sur les coûts en raison de contraintes budgétaires", a justifié Michael Schoellhorn, le directeur général d'Airbus D&S, cité dans le communiqué.



Thales, un autre poids lourd du secteur, avait annoncé au printemps un plan de redéploiement au sein du groupe de 1.300 postes issus de sa branche spatiale Thales Alenia Space.



Plombé par de nouvelles charges passées pour son activité spatiale, Airbus a vu son bénéfice divisé par deux au premier semestre.



L'avionneur avait déjà prévenu fin juin qu'il devait passer une nouvelle provision d'"environ 900 millions d'euros" au premier semestre liée au passage en revue des coûts de développement et des perspectives commerciales attendues de certains programmes de satellites. Ce montant a finalement été affiné à 989 millions d'euros.



En 2023, Airbus avait déjà inscrit une charge de 600 millions d'euros dans ses comptes pour cette même activité spatiale, qui a représenté l'année dernière environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 65,4 milliards réalisés par le groupe.



Ces réévaluations concernent avant tout les programmes de satellites de télécommunication et de navigation, qui sont adaptés au besoin de chaque client et produits en petites quantités, empêchant les gains d'efficacité d'une production en série, explique-t-on chez Airbus.



Les constructeurs européens doivent aussi faire face à la montée en puissance de l'Américain SpaceX et de ses constellations en orbite basse Starlink.

le Mercredi 16 Octobre 2024