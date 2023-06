Air Tahiti survole le Trophée de l’amiral

Tahiti, le 3 juin 2023 - La 20e édition du Trophée de l’amiral a été remportée samedi matin par l'équipage entreprise d'Air Tahiti qui s’est imposé en 1 h 27’ 10’’ sur la grande boucle de 24 km entre la plage du Taaone et le motu Martin à couvrir en aller et retour. Mataiea Va’a a pris la 2è place en 1 h 28’ 16’’, Ifremer terminant troisième en 1 h 28’ 34’’. L’équipe mixtes de Paddling Connection s’est imposée sur la boucle de 18 km en 1 h 04’ 36’’.



Les Forces armées en Polynésie française ont organisé samedi la 20è édition du Trophée de l’amiral, une course de va’a V6 inscrite au calendrier de la Fédération tahitienne de va’a. L’événement a pâti de la concurrence du Te Aito qui se déroulait à Moorea dans le même créneau horaire et la participation envisagée d’une centaine de va’a au Trophée de l’amiral a été revue à la baisse, 72 V6 se présentant sur la ligne départ de la plage du Taaone toutes catégories confondues.



En l’absence des ténors et notamment de Shell Va’a vainqueur des trois dernières éditions du Trophée, la course s’annonçait ouverte à partir de 8 heures sur la course reine de 24 km. Et fait rare dans la mesure où ce sont généralement les va’a de la catégorie seniors qui dominent les courses, c’est bien un club de la catégorie entreprises qui a coupé la ligne d’arrivée en tête en l’occurrence celui d’Air Tahiti dominateur de bout en bout. Julien Lebeau le président du club Air Tahiti Va’a Entreprise était bien conscient que la concurrence était moindre samedi mais cela n’enlevait rien à sa satisfaction et à celle de ses partenaires : "On a pris un très bon départ et dès la sortie de la passe de Taaone, on était devant. Ensuite, on a gardé la tête tout du long en conservant un bon rythme pour tenir nos adversaires à distance. Il manquait les ténors aujourd’hui mais pour nous c’est une super victoire. On est une bande de copains et on fait du va’a pour se faire plaisir, mais on le fait aussi sérieusement et notre victoire est une belle récompense’’.



Padding Connection vainqueur de la petite boucle



Air Tahiti s’est donc imposé dans la catégorie entreprises, Mataiea Va’a deuxième de la course à 1’ 06’’ du vainqueur remportant la catégorie seniors hommes 40 ans. Enviropol est monté sur la plus haute marche du podium seniors hommes de même que Toa Tai Va’a en seniors hommes 50 ans et l’USCAN en militaire seniors hommes.



Les catégories seniors dames, mixtes et militaires mixtes se sont élancées de la plage du Taaone 15 minutes après les participants de la grande boucle pour une distance de 18 km en direction de la Pointe Vénus où était située le demi-tour. Paddling Connection mixtes s’y est montré le plus performant en effectuant la distance en 1 h 04’ 36’’, la Brasserie de Tahiti s’inclinant dans le sprint final pour terminer à 3 secondes. Pueu Nui Va’a s’est imposé en seniors dames et Rimapp Cabiri en militaire mixtes. Rendez-vous est donné pour le Trophée de l’amiral 2024.



