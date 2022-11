Air Tahiti de retour à Ua Pou et Ua Huka

Ua Pou, le 14 novembre 2022 - Le tant attendu Twin Otter opéré par Zimex en sous-traitance pour Air Tahiti est de retour sur le caillou fleuri. Arrivé lundi, il se nomme Te Ao Ku’a et arbore fièrement les motifs de l’archipel.



La population de Ua Pou attendait cela avec impatience et c’est une cinquantaine de personnes qui sont venues assister à l’arrivée du vol inaugural au petit aéroport de Aneou.

La configuration des vols n’est pas tout à fait inconnue à la population puisqu’Air Tahiti avait déjà travaillé avec la compagnie suisse Zimex dans un cadre similaire en 2021.

Aujourd’hui, la particularité est que l’avion sera stationné à Ua Pou même, ainsi que trois pilotes tahitiens et un mécanicien canadien qui s’occuperont principalement de la partie trafic ainsi que de la répartition du poids en soute et cabine. La grosse maintenance sera quant à elle toujours effectuée à Hiva Oa. L'équipe d'Air Tahiti, elle, sera composée de six employés à Ua Pou (dont un responsable d’escale, deux agents commerciaux et deux bagagistes) et quatre à Ua Huka.



L'appareil et les invités présents tels que le vice-président Jean-Christophe Bouissou accompagné d'une délégation de représentants du Pays, de la compagnie, de la Direction de l'aviation civile (DAC), des services de l'État de l'aviation civile (SEAC) ont été accueillis à la marquisienne lundi à Ua Pou au son du Mave et des pahu accompagnés de danses guerrières. L'avion a ensuite été béni. Le maire de Ua Pou, Joseph Kaiha, s’est exprimé en marquisien puis en français : “Une nouvelle page s’ouvre pour nous. Et non pas à court terme mais sur 4 ans, qui va permettre aux résidents des deux îles de se déplacer plus librement.”



Jean-Christophe Bouissou a tenu à remercier chaleureusement l’équipe d’accueil et à souligner le travail commun entre le Pays et l’État pour permettre de remettre ses deux lignes en opération, au service de la population. Quant à l’administrateur d’État, Guillaume Audebaud, il a expliqué avoir l’opportunité – en tant que seul Komana en poste dans son archipel de désignation – “de mesurer pleinement les attentes de la population”. Il a précisé que remettre ces lignes en service figurait en haut de la liste de ses attentes.

En pratique



En basse saison, le programme de vol entre Ua Pou et Nuku Hiva prévoit une fréquence tous les matins sauf les mercredis et jeudis. En haute saison, la fréquence est portée à six jours par semaine, hoirs mis les jeudis. Pour le moment l’agence de Hakahau sera ouverte uniquement les jeudis de 8 heures à midi. La récupération et le dépôt du fret se fera d’aéroport à aéroport. À terme, il est envisagé qu'un prestataire extérieur s’occupe du transfert des colis de Hakahau à l’aéroport de Aneou.



La nouveauté à Aneou est qu’à terme, il sera possible de faire l’enregistrement électronique à l’aéroport après que l’électricité y a été installée en juillet 2021 et alors qu’un service internet de 4G+ est annoncé avant la fin de l’année. Avant cela, l’aéroport a fonctionné plus de trente ans sans électricité. Tout y était effectué manuellement depuis le début des années 1980.



Pour Ua Huka, le premier aéroport des Marquises ouvert en 1978, les choses peuvent reprendre leur cours normalement. Pour rappel, le Twin Otter a une capacité de 18 sièges passagers et deux sièges pilotes, à la différence de l’hélicoptère de Tahiti Nui Helicopters qui assurait l'intérim et qui transportait 4 à 5 passagers.

Manate Vivish, directeur général d'Air Tahiti



“Pour nous, revenir sur ce marché avec la sous-traitance c’est récupérer des lignes qu’on avait perdues mais sous une approche différente avec la DSP. Donc c’est la renaissance d’un service public avec la contribution du Pays au soutien du déficit. Un problème que l’on a systématiquement remonté au gouvernement dans le passé. Le coût de la mise en œuvre sur Ua Pou est élevé et la participation du Pays lui permet d’imposer un tarif à l’opérateur au service du voyageur. Nous sommes très heureux de voir Air Tahiti revenir sur ces destinations car cela nous permet de continuer à faire le lien entre les îles.”



Hugo Kopp, directeur commercial chez Zimex



“Ua Pou est un aéroport de montagne et nous sommes spécialisés en ‘STOL’ [short take-off and landing, NDLR] depuis 53 ans. Nous opérons également des hydravions pour certaines missions. Nous sommes heureux et fiers pour ce job. C’est une opération longue durée, contrairement à ce que nous faisons d’habitude pour les Nations-Unies ou encore le World Food Program. Ce sont des missions plus courtes et plus spontanées alors qu’ici, on connaît le programme.”





