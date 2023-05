Air Tahiti Va'a s'adjuge la Coupe de l'environnement

Tahiti, le 6 mai 2023 – Soixante-quinze équipages, toute catégorie confondue, étaient au départ ce samedi de la Coupe de l'environnement. Chez les séniors, le Team Air Tahiti Va'a a dominé les débats en bouclant l'aller-retour entre la plage de Taaone et le Motu Martin en 1h29'43. Kyle Taraufau et ses partenaires ont devancé de deux minutes Enviropol Va'a et le podium de la course était complété par la surprenante équipe de Rimatara Va'a.



Initialement prévue le 29 avril, mais reportée en raison de la forte houle qui a touché la Polynésie française, la Coupe de l'environnement, organisée par le club Enviropol Va'a, s'est finalement tenue ce samedi. 75 équipages, toute catégorie confondue, étaient sur la ligne de départ de Aorai Tini Hau. Seules "grosses écuries" présentes ce samedi, le Team Air Tahiti Va'a, Manihi Va'a, avec deux équipages engagés, Enviropol ou encore Arue Va'a faisaient office de grands favoris à la victoire dans la catégorie reine des séniors hommes.



Les 'aito se sont attaqués à un parcours aller-retour d'un peu plus de 23 km entre donc Aorai Tini Hau et le Motu Martin. Sur la montée vers Mahina, les équipages ont notamment du braver un vent d'est très présent. Des conditions qui ont à peine dérangées Kyle Taraufau et ses partenaires du Team Air Tahiti Va'a qui se portaient déjà en tête au moment de franchir la Pointe Vénus. Repoussé à quelques dizaines de mètres des leaders, les rameurs de Rimatara Va'a pointaient à la deuxième place, suivaient ensuite derrière les deux équipages de Manihi Va'a et Enviropol Va'a avant le demi-tour au Motu Martin.



Deuxième victoire de la saison pour Air Tahiti



Sur le retour vers Taaone, les 'aito ont pu profiter d'une petite houle, notamment à la sortie de la passe Muriavai, pour propulser leur bolide. Sur ce tronçon Air Tahiti allait conforter son avance en tête avant de finalement franchir la ligne d'arrivée à Aorai Tini Hau en un peu moins d'une heure et demi (1h29'43). Les Aviateurs s'offraient ainsi leur deuxième victoire de la saison après leur succès en avril au Te 'Aito Manihi. Derrière le Team Air Tahiti Va'a, l'équipage d'Enviropol, propulsé par Karl Keller et Tapuarii Tamaititahio, a réalisé une grosse descente vers Taaone pour s'offrir la deuxième place à deux minutes des vainqueurs. Les surprenants rameurs de Rimatara complétaient eux le podium de la course.



Dans les autres catégories, on note les victoires de Pueu Nui Va'a chez les dames et en juniors EDT Va'a s'est imposé. Prochain rendez-vous pour les 'aito le Mémorial Guy Temauri prévu le 13 mai.



