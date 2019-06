Air Tahiti, Pro Interim, Sopadep et IDT pensent à la santé de leurs salariés

PAPEETE, le 20 juin 2019. Air Tahiti, Pro Interim, Sopadep et Innovative Digital Technologies intègrent le réseau Entreprises Actives pour initier des actions en faveur de la santé de leurs salariés.



Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a cosigné, jeudi, à la Direction de la Santé, avec les représentants de quatre nouvelles entreprises locales volontaires, une charte qui encourage la mise en place d’actions pour favoriser l’adoption de comportements favorables pour la santé.



Air Tahiti, Pro Interim, Sopadep et Innovative Digital Technologies intègrent ainsi le réseau Entreprises Actives pour initier des actions en faveur de la santé de leurs salariés. Elles se joignent aux vingt entreprises déjà signataires de la charte d’engagement « Entreprise active pour la santé de ses salariés »





La Direction de la santé fournit un accompagnement de terrain à l’ensemble des Entreprises Actives afin de répondre aux besoins des salariés autour de trois thématiques : l’alimentation équilibrée, la pratique d’une activité physique et, depuis cette année, le sevrage tabagique.



Les objectifs sont d’aider à la mise en œuvre d’un plan d’actions sur-mesure visant à favoriser l’adoption de comportements de vie sains, à valoriser les initiatives prises par les entreprises au travers d’un réseau dynamique sur les plateformes communautaires et à encourager la tenue de rencontres soit dans un cadre ludique telles que la journée sportive inter-entreprises soit pour étudier de nouvelles pistes d’amélioration sur la santé au travail avec des experts locaux et internationaux.





La démarche « Entreprise Active » consiste pour les entreprises adhérentes à :

- créer un comité santé au sein de l'entreprise partenaire (véritable pilote du projet),

- réaliser une enquête de terrain, par ce comité, auprès des salariés pour recueillir leurs besoins et/ou attentes en matière de santé (questionnaires, entretiens individuels ou de groupe),

- identifier des actions à mettre en œuvre sur la base des résultats de l'enquête réalisée,

- mettre en œuvre ces dernières,

- évaluer la démarche (mise en œuvre, satisfaction des salariés, impact).