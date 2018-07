Air Tahiti Nui : un bénéfice de 2 milliards pour 2017

PAPEETE, le 17 juillet 2018. La compagnie aérienne Air Tahiti Nui vient de publier son bilan d’activité annuel faisant état d’un résultat bénéficiaire en 2017 de 2 milliards Fcfp, en recul de 10 % sur un an. L’année dernière, le transporteur aérien local a réalisé un chiffre d’affaires de 35,4 milliards Fcfp.



Au bord de la cessation de paiement en 2011, le transporteur aérien enregistre pour la sixième année consécutive un résultat excédentaire l’année dernière. Air Tahiti Nui vient de publier un rapport d’activité 2017 faisant état d’un bénéfice de 2 milliards Fcfp, un chiffre positif mais inférieur de 10 % au résultat net de 2017.



L’année dernière, le transporteur aérien local a réalisé un chiffre d’affaires de 35,4 milliards Fcfp (un chiffre d'affaires équivalent à 2016). En 2017, ATN a transporté 484 722 passagers (+1% par rapport à 2016) pour 1631 vols et un total de 17 912 heures de vol. " Une bonne performance commerciale en sachant qu'Air Tahiti Nui a transporté moins de croisiéristes en début d'année du fait de la mise sur cale des deux bateaux Paul Gauguin et Windstar" , analyse la compagnie Air Tahiti Nui. La compagnie a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 31.6 milliards de Fcfp pour son trafic passagers. " La recette unitaire (recettes passagers par kilomètre transporté) subit un léger recul de -2% suite à un renforcement de la concurrence sur certaines routes qui ont vu une accentuation des actions promotionnelles."

Tous passagers confondus, à destination de Tahiti, Air Tahiti Nui détient les deux tiers (65,5 %) des parts sur le marché du transport aérien transocéanique en Polynésie française, loin devant Air France (13.6 %).



2018 sera une année importante pour Air Tahiti Nui. En 2015, le conseil d'administration de la compagnie avait décidé de remplacer la flotte d'Airbus 340-300 par des Boeing 787-9. Deux seront achetés et deux loués. Un choix qui s'avère judicieux au vu de l'arrivée de la concurrence sur le tarmac de Tahiti. Les livraisons des quatre nouveaux appareils s'échelonneront sur une année entre octobre et septembre 2019. " Les bimoteurs Boeing de nouvelle génération vont notamment permettre une réduction de la consommation carburant, une réduction des coûts de maintenance et une amélioration significative du confort passager", précise la compagnie dans son rapport.



Air Tahiti Nui annonce aussi qu'une application mobile " sera créée (en 2018) pour permettre aux voyageurs de préparer facilement leur déplacement, personnaliser leur expérience de vol et trouver des informations pratiques ainsi que de l'assistance en cas de besoin".



La compagnie au tiare précise également que la livraison de son nouveau siège social est prévue pour fin août. Le futur siège social, situé à côté de l'aéroport de Tahiti Faa'a, permettra de réunir 250 collaborateurs de la compagnie, soit 80 % de l'effectif sol de Polynésie, aujourd'hui éparpillés sur trois sites à Tahiti. 4 136 m2 des 14 046 m2 de cet édifice seront consacrés à Air Tahiti Nui.

Le déménagement dans les nouveaux locaux d'Air Tahiti Nui est prévu pour le troisième trimestre de l'année.