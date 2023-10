Air Tahiti Nui présente ses métiers de l'aviation

Tahiti, le 26 octobre 2023 – À l'occasion de ses 25 années d'histoire, la compagnie Air Tahiti Nui organise, le 16 novembre prochain, dans ses locaux et à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, un forum des métiers de l'aviation. 420 étudiants et élèves sont attendus afin de découvrir ces métiers et leur domaine d'expertise.



Après 25 ans d'activité, la compagnie aérienne locale, Air Tahiti Nui, profite de cet anniversaire pour organiser son forum des métiers de l'aviation. L'objectif étant de partager, le temps d'une journée, son expertise sur les différents métiers existant au sein de la compagnie et de présenter ces hommes et femmes qui ont contribué à l'essor de la compagnie, à la préservation des connaissances, des savoir-faire et des valeurs de l'entreprise. En tout, 14 classes, et donc 420 élèves, auront l'occasion de visiter les locaux de l'entreprise, mais également l'aéroport de Tahiti-Faa'a et son tarmac.



La compagnie invite chaque élève à venir muni d'une petite pierre avec son nom inscrit dessus en blanc. Ces pierres seront collectées et feront partie d'un monument dévoilé à l'occasion des 25 ans d'Air Tahiti Nui, le 20 novembre prochain.