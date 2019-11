Air Moorea : La défense plaide les "incertitudes" du dossier

Tahiti, le 26 novembre 2019 - Les avocats de la défense ont tous plaidés la relaxe au procès en appel du crash d’Air Moorea, en soulignants les "incertitudes" et les "hypothèses" qui jalonnent selon eux le dossier. Après deux semaines d’instruction, la cour met son jugement en délibéré au 23 janvier 2020.



Lundi, à l’issue d’un réquisitoire de près de 2 h 30, l’avocat général, a demandé à la cour de reconnaître que l’accident du vol d’Air Moorea est dû à la rupture du câble de cabrage du Twin Otter, ce jeudi 9 août 2007 peu après le décollage, vers midi. Cette défaillance matérielle est la conséquence, selon l’accusation, de "négligences" dans le système de maintenance de la compagnie aérienne. Brigitte Angibaud requiert d’entrer en voie de condamnation pour homicide involontaire à l’encontre des huit prévenus, responsables techniques, administratifs d’Air Moorea, et des autorités chargées du contrôle à l’aviation civile, pour avoir pris part à un "schéma d’ensemble" dans lequel ils "ne peuvent pas prétendre avoir ignoré que leurs négligences faisaient courir un risque aux usagers de la compagnie".



Pour le ministère public, cet accident du vol 1121 d’Air Moorea qui avait causé la mort brutale de 20 personnes est lié à cette "cause certaine" . Il est la conséquence d'un "système vicié qui ne pouvait déboucher, un jour ou l’autre, que sur une catastrophe."



Cependant, lundi et mardi, les avocats de la défense se sont succédé pour dénoncer les "hypothèses" et les "incertitudes" qui jalonnent ce dossier, selon eux, et sur lesquelles repose l’accusation. "Au final on note que, après une longue instruction, un long procès en correctionnelle, plusieurs jours de débat en appel, il n’y a toujours pas de certitude. Il n’y a toujours que des hypothèses pour déterminer la cause de l’accident", a constaté Me Simon Ndiaye.



Ce doute, illustré par la défense au fil du procès par le témoignage de plusieurs experts venus déconstruire les affirmations du rapport du Bureau d'enquête et d'analyse (BEA), doit être regardé comme un sérieux problème de droit par la cour. Les avocats l’ont rappelé : en matière pénale le "doute doit bénéficier aux prévenus".



L’infraction d’homicide involontaire est un délit de nature non-intentionnelle. Compte tenu des circonstances de l’affaire du crash d’Air Moorea, l’accusation a le devoir d’apporter la preuve qu’un lien certain de causalité existe entre ce qui est reproché aux prévenus et l’accident aérien du 9 août 2007. Et, à supposer qu’un lien de causalité puisse être établi, pour que la faute soit qualifiée pénalement, il faut au surplus que les prévenus aient eu une connaissance certaine du danger auquel leurs négligences exposaient autrui.



"Un lien incertain ne peut évidemment pas servir de fondement à une poursuite pénale", a résumé mardi après-midi Me François Quinquis, l’avocat de Freddy Chanseau, dirigeant responsable de la compagnie Air Moorea en 2007.



Et, comme l’a dit Me Laurence Bryden à la cour, "même à supposer que la cause certaine de l’accident est la rupture du câble, vous ne pourrez jamais établir que cette rupture est la conséquence de son d’usure : Si vous n’êtes pas sûrs de pouvoir motiver, vous devrez relaxer. Condamner au bénéfice du doute, c’est rendre une décision par décret".



Il reste dans ce dossier du crash d’Air Moorea, 12 ans après les faits, sur le banc des parties civiles, une douleur qui ne disparaitra probablement pas, et le besoin impérieux que justice soit faite à leurs chers disparus. Pourtant, comme l’a souligné Me Simon Forman à l’adresse de la cour et des parties civiles, "la vérité n’est pas une chose enfouie au fond du jardin, et qu’il suffirait d’aller déterrer. Parfois la vérité est piégée dans le passé et ne pourra jamais être connue". C’est pourtant une vérité judiciaire qu'a le devoir de rendre la cour dans son arrêt, le 23 janvier prochain.