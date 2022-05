Aides sociales : 500 cartes 'Auti’a seront éditées en 2022

Tahiti, le 4 mai 2022 - La carte prépayée 'Auti’a sera délivrée à 500 familles en phase expérimentale, cette année. Ce nouveau dispositif de paiement électronique doit remplacer à terme les bons papiers d’aide sociale délivrés par la DSFE.



La carte d’aide sociale privative 'Auti’a sera délivrée à 500 familles au cours de l’année 2022, en phase expérimentale. Ce nouveau dispositif de paiement électronique est mis en place par la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), en partenariat avec la banque Socrédo et la Caisse de prévoyance sociale. Il doit remplacer progressivement les bons papiers délivrés par les services sociaux aux personnes dans le besoin, pour des achats de première nécessité : denrées alimentaires de produits d’hygiène ou vestimentaires.



Support monétique classique



Plus de 50 000 bons papiers ont ainsi été distribués en 2021 pour l’ensemble des régimes de la Protection sociale généralisée (PSG). Mais ce système présente des inconvénients : au niveau de la gestion pour les partenaires mais aussi auprès des usagers, contraints d’effectuer leurs achats. La carte 'Auti’a apparaît dans ce contexte comme un support monétique classique, permettant à son titulaire de régler ses achats chez les commerçant conventionné, indépendamment de toute attache bancaire. Elle est privative, nominative, sécurisée grâce à un code confidentiel et valable quatre ans. Le retrait en espèces, le paiement en ligne ou sans contact sont impossibles.