Agressions sexuelles sur mineurs : l’instituteur à la retraite placé en détention provisoire

PAPEETE, le 17 septembre 2018 - Le 13 septembre dernier, un instituteur des Tuamotu à la retraite était mis en examen pour des atteintes sexuelles et des agressions sexuelles commises sur quatre mineurs. Face au juge de libertés et de la détention (JLD), le mis en cause avait demandé un débat différé afin de préparer sa défense. Il a été présenté devant le magistrat ce lundi qui a décidé de la placer en détention provisoire.



Cet instituteur en classe de maternelle, désormais retraité, avait été mis en examen pour des abus sexuels qui auraient été commis sur quatre garçons mineurs sur un atoll des Tuamotu. En garde à vue, le sexagénaire avait rencontré un psychiatre auquel il avait confié être victime de « pulsions irrépressibles »



Présenté devant le JLD ce lundi, l’homme, dont le casier judiciaire est vierge, s’est peu exprimé. Son avocate a indiqué au magistrat qu’elle était à la recherche d’un foyer pouvant l’accueillir dans le cadre d’une éventuelle demande de placement sous contrôle judiciaire. Elle a également déclaré qu’il s’agissait d’un « dossier plus compliqué qu’il n’y paraît » dans lequel les déclarations des plaignants étaient « étonnantes. »



Au regard de la « gravité des faits. » , le procureur de la République a requis le placement en détention. Le JLD a suivi ces réquisitions en raison, notamment, du «profil» de l’intéressé.



A ce stade de l’enquête, le sexagénaire reconnaît les faits mais affirme que les rapports étaient consentis. Le juge d’instruction devrait désormais auditionner les plaignants.

.