Agression à l’arme blanche : le prévenu condamné à un an de prison ferme

PAPEETE, le 30 avril 2018 - Un père de famille de 29 ans était jugé ce lundi en comparution immédiate pour avoir gravement blessé l’un de ses oncles avec un couteau de boucher. Au tribunal, le prévenu, qui avait été frappé par la victime avant de s’emparer de l’arme blanche, a déclaré qu’il voulait se venger. Il a été condamné à un an de prison ferme.



La bagarre, qui s’est déroulée en plusieurs temps, avait eu lieu dans la soirée du 27 avril dernier. Vers 21 heures, les gendarmes avaient été appelés pour se transporter sur les lieux d’une rixe à Faa’a. Sur place, les forces de l’ordre avaient constaté la présence des pompiers qui prenaient en charge un individu gravement blessé à l’arme blanche. Un autre homme, dénoncé par un témoin de la scène comme l’auteur des violences, avait alors été rapidement interpellé par les policiers municipaux.



Les auditions des protagonistes et des témoins avaient établi que le prévenu buvait des bières avec son oncle lorsque les deux hommes, tous deux ivres, avaient commencé à s’agresser verbalement. La victime avait mis plusieurs coups de tête et coups de poing à son neveu. Ce dernier, après d’autres violences, avait quitté les lieux. Il était revenu avec un couteau de 30 centimètres et avait porté au moins 2 coups à son oncle.



Au tribunal ce lundi, le prévenu, calme et détendu, a déclaré qu’il avait eu un trou noir lorsqu’il avait reçu des coups. Il a cependant expliqué qu’il voulait se venger de son oncle et qu’il avait deux choix : "les boules de pétanque ou un couteau."