Afflux massif de réfugiés ukrainiens dans les pays frontaliers

Paris, France | AFP | dimanche 27/02/2022 - Plusieurs centaines de milliers de réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion de leur pays par la Russie de Vladimir Poutine ont afflué depuis jeudi dans des pays frontaliers, selon les autorités de ces pays d'accueil.



Selon une estimation de l'Onu, l'Union européenne doit se préparer à une crise humanitaire "de proportions historiques" en Ukraine, qui pourrait aboutir à "plus de 7 millions" de personnes déplacées à l'intérieur du pays si l'offensive russe se poursuit.



- Près de 370.000 réfugiés -

Quelque 368.000 réfugiés ont fui les combats en Ukraine depuis l'invasion russe déclenchée jeudi pour les pays voisins et leur nombre "continue à augmenter", ont indiqué dimanche les Nations unies.



Ce nombre "est basé sur les données mises à disposition par les autorités nationales", a souligné le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) dans un tweet.



- Pologne -

Près de 200.000 personnes venant d'Ukraine sont entrées en Pologne depuis le début jeudi de l'invasion russe de cette ex-république soviétique, selon les gardes-frontières polonais.



Pour la seule journée de samedi, les gardes-frontières polonais ont précisé avoir recensé 77.300 personnes arrivées en Pologne en provenance d'Ukraine. Et dimanche matin, jusqu'à 11H00 (10.00 GMT), ils ont recensé encore plus de 44.000 personnes supplémentaires.



La Pologne, qui abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens avant l'invasion russe et qui a exprimé son soutien indéfectible au pays envahi, a jusqu'à présent vu une grande partie de ceux qui fuient l'Ukraine entrer sur son territoire.



Dans tout le pays, les gens s'organisent sur les réseaux sociaux, font des collectes d'argent, de médicaments, offrent des logements, des repas, du travail ou un transport gratuit pour les réfugiés.



- Roumanie -

Selon le porte-parole du gouvernement, 47.000 Ukrainiens au total sont entrés en Roumanie depuis jeudi. Parmi eux, 22.000 ont déjà quitté le pays, tandis que 25.000 sont restés en Roumanie.



Le poste-frontière le plus sollicité est celui de Siret (nord), suivi de Sighetul Marmatiei, également dans le Nord.



Deux camps ont été mis en place, un à Sighetul, vide pour l'instant, et l’autre à Siret, dont la quarantaine d'occupants doit être transférée vers des centres d'accueil.



- Hongrie -

Selon la police hongroise, plus de 71.000 réfugiés sont arrivés dans le pays depuis jeudi.



Le pays compte cinq postes-frontières avec l'Ukraine et plusieurs villes frontalières, comme Zahony, ont aménagé des bâtiments publics en centres de secours, où des civils hongrois viennent proposer vivres ou assistance.



- Moldavie -

Plus de 41.000 personnes venant d'Ukraine sont arrivées sur le territoire moldave, selon le HCR.



- Slovaquie -

Plus de 17.600 Ukrainiens ont franchi la frontière slovaque depuis jeudi, selon le HCR. 6.514 sont arrivés dans la seule nuit de samedi à dimanche, selon le ministère de l'Intérieur.