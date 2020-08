Affaire des procurations : Cinq policiers suspendus

Identifiés dans le cadre des trois enquêtes administratives menées à la Direction de la sécurité publique (DSP) pour l'établissement des procurations litigieuses lors des dernières élections municipales, cinq policiers parmi lesquels trois officiers de police judiciaire (OPJ) ont été "suspendus à titre conservatoire" par arrêté du haut-commissaire.

A l'origine de cette affaire, l'ancien tāvana sortant et déchu de Arue, Philip Schyle, avait dénoncé, quelques jours après sa défaite lors du second tour face à Teura Iriti le 28 juin, des "irrégularités" dans l'établissement des procurations, de nature, selon lui, à faire annuler le scrutin. Le maire Tapura sortant avait perdu de 79 voix face à sa rivale à la tête d'une liste d'union composée notamment de Tahoera'a et de Tavini. Lors d'une conférence de presse, Philip Schyle avait pointé du doigt le fait que sur 145 procurations réalisées par la DSP à Arue, 104 avaient été établies par le même agent. Philip Schyle avait annoncé à cette occasion le dépôt d'une plainte au pénal pour "faux et usage de faux" et la saisine du tribunal administratif pour demander l'annulation des élections.

Le 11 juillet, le maire de Papeete, Michel Buillard, emboitait le pas de son collègue du Tapura, dénonçant lui aussi une "fabrication de procurations" lors du second tour des municipales dans sa commune. Des accusations reprises par son opposant à la mairie, Tauhiti Nena, qui avait déposé de son côté un recours devant le tribunal administratif pour demander l’annulation du scrutin à Papeete. Un scrutin remporté par le maire sortant Michel Buillard avec seulement 148 voix d'avance sur Tauhiti Nena.