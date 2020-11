Affaire des "écoutes": le procès de Nicolas Sarkozy maintenu, réel coup d'envoi lundi

Paris, le 26 novembre 2020 - AFP - Le procès de l'ancien président Nicolas Sarkozy pour corruption dans l'affaire des "écoutes" se tiendra bien avant la fin de l'année: le tribunal a rejeté jeudi la demande de renvoi de l'un de ses coprévenus, ordonnant que ce dernier comparaisse "en personne" lundi.



Après un faux départ dès son ouverture le 23 novembre, le réel coup d'envoi de ce procès sans précédent sera donné le 30 novembre à 13H30.



La tenue de l'audience était suspendue au renvoi sollicité par l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert, 73 ans, qui invoquait des raisons de santé et le contexte de l'épidémie de Covid-19.



Mais une expertise médicale, ordonnée lundi par le tribunal, a conclu que son état de santé était "actuellement compatible" avec sa comparution devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, dans le "strict respect des gestes barrières".



Pendant les brèves suspensions, Nicolas Sarkozy - en costume sombre et masque chirurgical sur le visage - a semblé détendu, plaisantant avec ses avocats ou conversant avec des journalistes.



A la sortie de l'audience, l'avocat de Gilbert Azibert, Me Dominique Allegrini a regretté un examen médical "sommaire". "Le tribunal a pris sa décision, elle s'impose", a-t-il toutefois relevé. "Quoi qu'il en soit et malheureusement quoi qu'il en coûte, nous allons poursuivre les débats à compter de lundi", a déclaré Me Allegrini.



Avant d'entrer dans le vif de l'affaire, le procès démarrera avec d'âpres questions procédurales soulevées par la défense.



Retiré de la politique depuis sa défaite à la primaire de la droite fin 2016 mais toujours très influent chez Les Républicains, Nicolas Sarkozy encourt dix ans de prison et un million d'euros d'amende pour corruption et trafic d'influence, comme ses coprévenus jugés en sus pour violation du secret professionnel. Tous contestent un quelconque "pacte de corruption".



- Bismuth pas partie civile -





Le procès, qui doit durer trois semaines, est inédit: jamais un ex-chef de l'Etat n'a été jugé pour corruption sous la Ve République.



Avant Nicolas Sarkozy, un seul ancien président, Jacques Chirac, a été jugé et condamné en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris, mais sans avoir jamais comparu devant ses juges, du fait de son état de santé.



Nicolas Sarkozy, 65 ans, était lui présent lundi. Il avait dénoncé avant l'ouverture du procès un "scandale qui restera dans les annales" et assuré qu'il ferait "face à (ses) obligations" en s'expliquant devant le tribunal.



Dans ce dossier, également appelé "Bismuth", il est soupçonné d'avoir, avec son avocat Thierry Herzog, tenté de corrompre Gilbert Azibert, alors en poste à la Cour de cassation.



Selon l'accusation, l'ancien chef de l'Etat cherchait à obtenir des informations couvertes par le secret, voire de peser, sur une procédure engagée devant la haute juridiction dans l'affaire Bettencourt pour laquelle il a obtenu un non-lieu fin 2013.



En contrepartie, il aurait envisagé d'apporter un "coup de pouce" à Gilbert Azibert pour un poste de prestige à Monaco qu'il convoitait mais qu'il n'a jamais obtenu.



Les prémices de cette affaire se trouvent dans un autre dossier judiciaire qui concerne Nicolas Sarkozy: les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 qui lui valent une quadruple mise en examen.



Une mise sur écoute dans ce dossier avait révélé l'existence d'une ligne secrète entre l'ancien président et son avocat, ouverte sous le nom de "Paul Bismuth" - en réalité une connaissance de lycée de Me Herzog.



Après un imbroglio sur la constitution de partie civile de M. Bismuth, le tribunal a acté jeudi qu'il se désistait de cette demande.







- "Je le fais monter" -





Les conversations interceptées sur cette ligne officieuse constituent le socle de l'accusation. Pour la défense, elles sont illégales car elles portent atteinte au secret des échanges entre un avocat et son client.



Cette question, tranchée en défaveur du camp Sarkozy par la Cour de cassation en 2016, devrait être à nouveau vigoureusement débattue.



Dans ces conversations fleuries, l'ex-président s'engageait à intervenir en faveur de Gilbert Azibert. "Moi, je le fais monter", "je l'aiderai", dit-il notamment à Me Herzog.



Quelques jours plus tard, il déclare qu'il a renoncé à toute "démarche" auprès des autorités monégasques. Pour les enquêteurs, ce revirement soudain pourrait venir de la découverte par les deux hommes que leurs téléphones officieux étaient sur écoute.



"Des petits bouts de phrase extraits d'un contexte", des "conversations entre amis de très longue date", a balayé lundi l'un des avocats de Thierry Herzog, Me Paul-Albert Iweins.



Un autre rendez-vous judiciaire attend Nicolas Sarkozy au printemps: le procès de l'affaire Bygmalion sur ses frais de campagne pour l'élection présidentielle de 2012.